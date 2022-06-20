С 24 февраля 2022 года для мира началась совершенно новая реальность. Весь мир видит несокрушимость нашей нации и отвагу Вооруженных сил Украины, гостеприимство Польши и ряда других стран, приютивших украинцев с детьми. Также поддержали Украину и известные миллиардеры.

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Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по призыву министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова согласился передать нам станции спутникового интернета Starlink. Это стало существенной поддержкой информационной безопасности Украины.

В условиях полномасштабного вторжения России в Украину Starlink – единственный способ подключение к сети в некоторых украинских городах. Технология уже успешно работает во многих точках. В частности, ее получили медицинские учреждения и Укрзализныця.

На сегодняшний день капитал Илона Маска Forbes оценивает в 213,9 миллиарда долларов. В то время как по версии Bloomberg, он владеет состоянием в размере 206 миллиардов долларов. На сегодняшний день он сохраняет за собой звание самого богатого человека мира.

К теме! Позицию сына поддерживает и разделяет и мама бизнесмена Мей Маск, которая бывала в Украине. Она неоднократно делала публичные заявления об Украине и часто одевает одежду украинских дизайнеров.

Джек Дорси

Американский бизнесмен и основатель социальной сети Twitter Джек Дорси также поддержал Украину. Он передал 1 миллион долларов через свою благотворительную инициативу #StartSmall. Речь идет о помощи с оказанием критически важной гуманитарной помощи.

Эти средства инициатива Дорси передала украинско-американской общественной организации Razom, которую создали с целью поддержки народа Украины в его стремлении к демократии, справедливости и уважению прав человека.

Ричард Брэнсон

Британский бизнесмен и основатель космической компании Virgin Galactic Ричард Бренсон с первых дней военного вторжения России выступил в поддержку Украины. В частности, он опубликовал специальный пост на официальном сайте группы компаний Virgin. К примеру, он подчеркнул, что российские войска незаконно пересекли границу суверенной и мирной Украины, а война вернулась в Европу.

Бизнесмен подчеркнул, что необходимо ввести весь спектр санкций, а Украина заслуживает всей поддержки от мирового сообщества. Кроме того, британский миллиардер обратился с призывом к лидерам из мира бизнеса, пишет EuroNews.

Сейчас не время для нейтральности. Российское вторжение – неспровоцированное. Это неприемлемо, руководители бизнеса должны начать говорить,

– заявил бизнесмен.

Бренсон также добавил, что после окончания войны мировые бизнес-лидеры изъявят желание помочь Украине "встать на ноги". Миллиардер заявил, что абсолютно в этом уверен. По его словам, для Украины потребуется новый "план Маршала", как и для Европы после Второй мировой войны. На момент создания этого материала капитал Брэнсона Bloomberg оценивает в 5,5 миллиарда долларов.

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