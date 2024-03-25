"Захищаємо активи": яка потужна компанія із США відмовляється покидати Росію і чому це важливо

Американська корпорація SLB продовжує працювати у Росії та не планує покидати цей ринок. Очільник компанії навіть спробував пояснити цю позицію та згадав про Україну.

Нагадаємо, що найбільші конкуренти SLB продали свій бізнес та пішли з російського ринку. Йдеться про два глобальних гіганти у секторі постачання нафтосервісних послуг – Baker Hughes і Halliburton.

Зверніть увагу Інформація – це нове "золото": як на цьому заробляти

Потужна компанія з нафтового сектору залишається у Росії

Відповідну заяву зробив очільник SLB Олів'є Ле Пеш. Ба більше, на рішення американської корпорації не впливає навіть тиск зі сторони країн Заходу, які вимагають обмежити потік нафтодоларів для Кремля.

Що відомо про Schlumberger Limited Це компанія, яка спеціалізується на обслуговувані нафтових родовищ. Співробітники Schlumberger працюють у понад 120 країнах. Корпорація має чотири головних офіси, які розташовані у Парижі, Х'юстоні, Лондоні та Гаазі.

За словами бізнесмена, наразі компанія продовжує виконувати зобов'язання за своїми контрактами, а також не планує жодних кроків щодо того, чи продавати свої підрозділи у Росії.

Олів'є Ле Пеш наголосив, що команда SLB працює у Росії автономно, а пріоритет корпорації – це захист власних активів.

Ми захищаємо своїх людей,

– заявив Олів'є Ле Пеш.

Далі – більше! Компанія SLB наголошує та рішуче заперечує заяви про те, що вона "будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України".

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій SLB торгуються на ринку за рівнем 53,99 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 77,3 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.