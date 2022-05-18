Західні банки готуються втратити мільярди доларів через Росію: про яку суму йдеться

Великі західні банки, які все ще працюють у Росії, можуть втратити суттєві суми, у рамках виходу з ринку держави-агресорки. Наразі, йдеться про мільярди доларів.

Загалом ці процеси почалися після запровадження країнами Заходу санкцій проти Росії, яка почала повномасштабну та неспровоковану війну в Україні. На фоні цього банки та бізнеси змушені покидати ринок держави-агресорки.

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Західні банки готуються втратити мільярди доларів через Росію

Згідно з підрахунками Financial Times, західні банки, які мають на меті припинити свою діяльність у Росії очікують, що їхні втрати у рамках цього процесу можуть скласти понад 10 мільярдів доларів. Цікаво, що разом вони оперують сумою у розмірі 86 мільярдів доларів на російському ринку.

Серед банків, які все ще працюють в Росії, є італійський UniCredit, який відклав 1,3 мільярда доларів, тоді як його збитки можуть скласти 5,5 мільярда доларів. Додають, що у Росії італійський банк працює вже 17 років та має:

4000 працівників,

працівників, 2 мільйони клієнтів.

Два французьких банки, Sociеtе Générale і Crédit Agricole, виділили 591 мільйон доларів та 410 мільйонів доларів відповідно. Минулого місяця компанія Société Générale оголосила про продаж своєї частки в "Росбанку" інвестиційній компанії, заснованій Володимиром Потаніним. Водночас про діяльність австрійського банку Raiffeisen у Росії відоме наступне:

4,2 мільйона осіб є клієнтами банку;

осіб є клієнтами банку; працює там 9,400 людей;

у Raiffeisen відклали 24 мільйони доларів для покриття потенційних втрат.

Швейцарський банк Credit Suisse заявив про втрату 211 мільйонів доларів через військове вторгнення Росії в Україну. Цікаво, що юридична фірма з Нью-Йорка Pomerantz подала позов проти фінустанови. Юристи висунули звинувачення, що банк ввів інвесторів в оману щодо своїх ділових відносин з російськими олігархами, інформує Business Insider.

Важливо! Водночас американська банківська та фінансова корпорація Citigroup може зазнати найбільших збитків серед усіх банків. Потенційні збитки компанії можуть скластифунтів стерлінгів. Проте минулого місяця у Citigroup відклалидоларів.

У JPMorgan заявили про рішення виділити приблизно 300 мільйонів доларів на покриття потенційних збитків. Тоді як генеральний директор Джеймі Дімон попередив, що банк може втратити до 1 мільярда доларів.

Натомість у Goldman Sachs повідомили про "чисті збитки" у розмірі близько 300 мільйонів доларів від інвестицій, пов’язаних з Росією та Україною. На початку березня обидва банки оголосили про згортання бізнесу в Росії.

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