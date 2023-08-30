Заборона показувати курс валют на табло: коли і як НБУ може скасувати цю вимогу
З липня 2022 року банкам та обмінникам заборонено показувати табло з курсами валют. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Нацбанк повідомив про результати рішення, яке дії трохи більше, як рік.
Рішення НБУ
Нагадаємо, що згідно з постановою НБУ №165 від 29 липня 2022 року, усі фінансові установи, які мають ліцензію на торгівлю готівковою валютою, зобов'язані розміщувати інформацію про курси валют для купівлі та продажу лише у касах установ та їхніх інших підрозділах.
Зверніть увагу Новий Twitter під егідою Ілона Маска: що буде з його статусом найбагатшої людини світу
Крім того, вище згадані установи мають право надавати необхідну інформацію лише формі копії наказу/розпорядження про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Це означає, що з вулиць зникли усі види табличок з курсами іноземних валют, до яких так звикли жителі України.Важливо! Вимогу НБУ про демонстрацію курсів валют розробляли на основі кращих практик країн ЄС та Великої Британії. Постанова №165 буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 90 календарних днів з моменту його припинення або скасування.
Як це рішення вплинуло на ринок валют
Згідно з даними Нацбанку, оцінити ефективність цього окремого кроку неможливо. Адже варто враховувати, що рішення про подачу інформації про курси валют ухвалювали в комплексі з іншими заходами для мінімізації штучного впливу на попит з боку небанківських установ на готівковому валютному ринку. Ба більше, регулятор вживав й інші заходи для посилення стійкості валютного ринку в Україні як до, так і після постанови від 29 липня 2022 року.
До того ж з червня 2022 року політика НБУ направлена на посилення привабливості активів у гривнях. Це сприяло зростанню ставок за строковими депозитами, збільшенню попиту на них, а також зменшенню попиту на іноземну валюту.
Водночас загальний вплив від антикризових заходів НБУ, спрямованих на стабілізацію валютного ринку, серед яких і заборона показувати курси валют на табло, є відчутним,
– наголосили у центробанку.
Зокрема, йдеться про такі результати:
- З початку року готівковий обмінний курс значно зміцнився та вже тривалий час перебуває близько до офіційного курсу;
- Заходи НБУ також посприяли відчутному зменшенню впливу психологічного чинника на готівковий валютний ринок. Доказом цього є зниження коливань на ринку;
- Відтак рішення про відсутності табло з курсами валют могло суттєво посприяти зменшенню впливу психологічного чинника на динаміку на ринку.
- Відповідно нівелювало фактор агресивного підштовхування населення до купівлі іноземної валюти, навіть, за незначного зростання курсу.
У Нацбанку додали, що регулятор може продовжити термін дії постанови про вимогу щодо демонстрації курсів валют на табло. Одна з ключових підстав для ухвалення такого рішення – фіксування випадків неналежної поведінки з боку учасників валютно-обмінного ринку.