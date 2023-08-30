Заборона показувати курс валют на табло: коли і як НБУ може скасувати цю вимогу

З липня 2022 року банкам та обмінникам заборонено показувати табло з курсами валют. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Нацбанк повідомив про результати рішення, яке дії трохи більше, як рік.

Рішення НБУ

Нагадаємо, що згідно з постановою НБУ №165 від 29 липня 2022 року, усі фінансові установи, які мають ліцензію на торгівлю готівковою валютою, зобов'язані розміщувати інформацію про курси валют для купівлі та продажу лише у касах установ та їхніх інших підрозділах.

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Крім того, вище згадані установи мають право надавати необхідну інформацію лише формі копії наказу/розпорядження про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Це означає, що з вулиць зникли усі види табличок з курсами іноземних валют, до яких так звикли жителі України.

Як це рішення вплинуло на ринок валют

Вимогу НБУ про демонстрацію курсів валют розробляли на основі кращих практик країн ЄС та Великої Британії. Постанова №165 буде діятиз моменту його припинення або скасування.

Згідно з даними Нацбанку, оцінити ефективність цього окремого кроку неможливо. Адже варто враховувати, що рішення про подачу інформації про курси валют ухвалювали в комплексі з іншими заходами для мінімізації штучного впливу на попит з боку небанківських установ на готівковому валютному ринку. Ба більше, регулятор вживав й інші заходи для посилення стійкості валютного ринку в Україні як до, так і після постанови від 29 липня 2022 року.

До того ж з червня 2022 року політика НБУ направлена на посилення привабливості активів у гривнях. Це сприяло зростанню ставок за строковими депозитами, збільшенню попиту на них, а також зменшенню попиту на іноземну валюту.

Водночас загальний вплив від антикризових заходів НБУ, спрямованих на стабілізацію валютного ринку, серед яких і заборона показувати курси валют на табло, є відчутним,

– наголосили у центробанку.

Зокрема, йдеться про такі результати:

З початку року готівковий обмінний курс значно зміцнився та вже тривалий час перебуває близько до офіційного курсу;

Заходи НБУ також посприяли відчутному зменшенню впливу психологічного чинника на готівковий валютний ринок. Доказом цього є зниження коливань на ринку;

посприяли відчутному зменшенню впливу психологічного чинника на готівковий валютний ринок. Доказом цього є зниження коливань на ринку; Відтак рішення про відсутності табло з курсами валют могло суттєво посприяти зменшенню впливу психологічного чинника на динаміку на ринку.

про відсутності табло з курсами валют могло суттєво посприяти зменшенню впливу психологічного чинника на динаміку на ринку. Відповідно нівелювало фактор агресивного підштовхування населення до купівлі іноземної валюти, навіть, за незначного зростання курсу.

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У Нацбанку додали, що регулятор може продовжити термін дії постанови про вимогу щодо демонстрації курсів валют на табло. Одна з ключових підстав для ухвалення такого рішення – фіксування випадків неналежної поведінки з боку учасників валютно-обмінного ринку.