Юань увійшов до трійки головних резервних валют світу: експерти назвали ключові причини успіху

Попри пандемію та протистояння з США інтернаціоналізація китайського юаня значно пришвидшилася у 2020 році. Експерти прогнозують, що національна валюта Піднебесної має великі шанси й надалі успішно розвиватися у цьому напрямку.

Індекс інтернаціоналізації юаня піднявся до 5,02 наприкінці 2020 року. У порівнянні з попереднім роком нацвалюта Китаю виросла відразу на 54,2%.

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Китайський юань зміцнює позиції на міжнародній арені

Згідно з даними Міжнародного валютного інституту при університеті Женьмінь, китайська національна валюта випередила на світовій арені британський фунт та японську єну. Таким чином юань отримав звання третьої міжнародної валюти світу. Експерти назвали основні причини зміцнення нацвалюти Китайської Народної Республіки:

стійке відновлення китайської економіки,

відкриття фінансового сектору,

стабільна грошово-кредитна політика,

активізація міжнародного валютного співробітництва.

Пекін розширив доступ до юаня для більшої кількості іноземних фінансових установ та створив сприятливі умови для інвестицій з-за кордону.

У 2020 році фінансові активи в юанях, що належать закордонним організаціям і фізичним особам, зросли на 40,11% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досягли 8,98 трильйона юанів або 1,39 трильйона доларів США. Крім того, зросла роль юаня як резервної валюти. На кінець 2020 року на китайську нацвалюту припадало 2,25% світових валютних активів, що на 14,8% більше ніж роком раніше. У цих цілях юань використовують центробанки понад 70 країн світу.

Резервна валюта Це загальновизнана у світі валюта, яку використовують для створення в центральних банках інших країн резерву грошових коштів з метою здійснення міжнародних розрахунків.

Заступниця декана Школи фінансів Китайського університету Женьмінь Ван Фанг заявила, що створення нової моделі розвитку "подвійного обігу" – історична можливість вивести юань на новий рівень. Професор Шанхайського університету фінансів та економіки Сі Цзюньян вважає, що юань як і раніше має потенціал стати сильною валютою на міжнародній арені. Зокрема, він згадав про фінансову торгівлю та світові резерви.