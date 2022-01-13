Юань та дистанція з біткойном: Китай анонсував створення власного ринку NFT

Блокчейн BSN, який підтримує влада Китаю, в кінці цього місяця планує представити інфраструктуру для підтримки розвитку невзаємозамінних токенів.

Це значний крок до створення ринку NFT в Китаї, який буде не пов'язаний з іншими криптовалютами.

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Ринок NFT в Китаї

Попри те, що офіційний Пекін заборонив криптовалюти, виконавчий директор компанії Red Date Technology Хе Іфан, яка надає технічну підтримку BSN, розповів, що NFT не має юридичних проблем у Китаї, поки є дистанція з такими криптовалютами, як біткойн.

Що відомо про NFT Йдеться про невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен токен може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших цифрових монет NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени. Прикладом NFT може бути картинка, відео, твіт чи будь-що інше в мережі.

Нова інфраструктура отримала назву BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC) та пропонуватиме програмні інтерфейси для компаній або окремих осіб для створення власних порталів та програм для роботи з NFT. Юань – це єдина валюта, яку можна буде використовувати на цій платформі.

Плани Китаю щодо NFT / Фото Getty Images

NFT запускаються та торгуються на загальнодоступних блокчейнах, є децентралізованими платформи, що надають доступ будь-якому користувачеві. Однак публічні мережі мають статус нелегальних у Китаї, оскільки влада вимагає від усіх інтернет-систем перевіряти особистість користувачів і дозволяє регулятору втручатися у випадку виявлення "незаконної діяльності". BSN-DDC інтегрує 10 мереж, включаючи адаптовану версію Ethereum і Corda, а також вітчизняні, такі як Fisco Bcos, ініційовані фінтех-компанією WeBank, яку підтримує Tencent.

Зважаючи на все у Red Date вирішили використати рішення, яке називають відкритим ланцюжком з дозволами, адаптованої версії блокчейна, якою може керувати призначена група.

Хоча NFT не є незаконним у Китаї, кілька великих технологічних компаній вирішили назвати свої проєкти пов'язані з невзаємозамінними токенами "цифровими предметами колекціонування". Китайські техгіганти Ant Group, та Tencent Holdings першими прийняли NFT, випустивши десятки продуктів з минулого літа. Інфраструктура BSN-DDC має потенціал змінити цю індустрію, оскільки уже залучила понад 20 партнерів.