Юань и дистанция с биткоином: Китай анонсировал создание собственного рынка NFT

Блокчейн BSN, поддерживаемый властями Китая, в конце этого месяца планирует представить инфраструктуру для поддержания развития невзаимозаменяемых токенов.

Это значительный шаг к созданию рынка NFT в Китае, который не будет связан с другими криптовалютами.

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Рынок NFT в Китае

Несмотря на то, что официальный Пекин запретил криптовалюты, исполнительный директор компании Red Date Technology Хе Ифан, оказывающая техническую поддержку BSN, рассказал, что у NFT нет юридических проблем в Китае, пока есть дистанция с такими криптовалютами, как биткоин.

Что известно о NFT Речь идет о невзаимных токенах, которые являются особым типом криптовалюты. Эти активы существуют только в собственных криптосистемах. Каждый токен может являться уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других цифровых монет NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены. Примером NFT может служить картинка, видео, твит или что-нибудь другое в сети.

Новая инфраструктура получила название BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC) и предлагает программные интерфейсы для компаний или отдельных лиц для создания собственных порталов и программ для работы с NFT. Юань – это единственная валюта, которую можно использовать на этой платформе.

Планы Китая по NFT / Фото Getty Images

NFT запускаются и торгуются на общедоступных блокчейнах, являются децентрализованными платформами, предоставляющими доступ любому пользователю. Однако публичные сети имеют статус нелегальных в Китае, поскольку власти требуют от всех интернет-систем проверять личность пользователей и позволяют регулятору вмешиваться в случае обнаружения "незаконной деятельности". BSN-DDC интегрирует 10 сетей, включая адаптированную версию Ethereum и Corda, а также отечественные, такие как Fisco Bcos, инициированные финтех-компанией WeBank, поддерживаемой Tencent.

Судя по всему, в Red Date решили использовать решение, которое называют открытой цепочкой с разрешениями, адаптированной версии блокчейна, которой может управлять назначенная группа.

Хотя NFT не является незаконным в Китае, несколько крупных технологических компаний решили назвать свои проекты, связанные с невзаимозаменяемыми токенами "цифровыми предметами коллекционирования". Китайские техгиганты Ant Group и Tencent Holdings первыми приняли NFT, выпустив десятки продуктов с лета прошлого года. Инфраструктура BSN-DDC имеет потенциал изменить эту индустрию, поскольку уже привлекла более 20 партнеров.