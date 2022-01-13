Це значний крок до створення ринку NFT в Китаї, який буде не пов'язаний з іншими криптовалютами.

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Ринок NFT в Китаї

Попри те, що офіційний Пекін заборонив криптовалюти, виконавчий директор компанії Red Date Technology Хе Іфан, яка надає технічну підтримку BSN, розповів, що South China Morning Post, що NFT не має юридичних проблем у Китаї, поки є дистанція з такими криптовалютами, як біткойн.

Що відомо про NFT Йдеться про невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен токен може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших цифрових монет NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени. Прикладом NFT може бути картинка, відео, твіт чи будь-що інше в мережі.

Нова інфраструктура отримала назву BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC) та пропонуватиме програмні інтерфейси для компаній або окремих осіб для створення власних порталів та програм для роботи з NFT. Юань – це єдина валюта, яку можна буде використовувати на цій платформі.

Плани Китаю щодо NFT / Фото Getty Images

NFT запускаються та торгуються на загальнодоступних блокчейнах, є децентралізованими платформи, що надають доступ будь-якому користувачеві. Однак публічні мережі мають статус нелегальних у Китаї, оскільки влада вимагає від усіх інтернет-систем перевіряти особистість користувачів і дозволяє регулятору втручатися у випадку виявлення "незаконної діяльності". BSN-DDC інтегрує 10 мереж, включаючи адаптовану версію Ethereum і Corda, а також вітчизняні, такі як Fisco Bcos, ініційовані фінтех-компанією WeBank, яку підтримує Tencent.

До теми: Зважаючи на все у Red Date вирішили використати рішення, яке називають відкритим ланцюжком з дозволами, адаптованої версії блокчейна, якою може керувати призначена група.

Хоча NFT не є незаконним у Китаї, кілька великих технологічних компаній вирішили назвати свої проєкти пов'язані з невзаємозамінними токенами "цифровими предметами колекціонування". Китайські техгіганти Ant Group, та Tencent Holdings першими прийняли NFT, випустивши десятки продуктів з минулого літа. Інфраструктура BSN-DDC має потенціал змінити цю індустрію, оскільки уже залучила понад 20 партнерів.