8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які працюють: як отримати допомогу "єЯсла"

"єЯсла" – нова державна програма підтримки для батьків, які повертаються до роботи в режимі повного робочого часу. Вона передбачає щомісячну допомогу сім'ям з дітьми віком 1– 3 років.

Що відомо про виплату "єЯсла"?

Йдеться про грошову компенсацію витрат на догляд за дитиною. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

З 1 січня в Україні набрав чинності закон, спрямований на посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Зокрема уряд затвердив порядок надання допомоги "єЯсла".

Розмір виплати становить 8 000 гривень щомісяця – для сімей, у яких законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року; 12 000 гривень щомісяця – для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5).

Зверніть увагу! Отримати допомогу може мати або інший законний представник дитини віком від 1 до 3 років (окрім прийомних батьків і патронатних вихователів), який фактично доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу.

Допомога є цільовою тож кошти можна використати лише на оплату послуг догляду за дитиною:

послуг приватних закладів дошкільної освіти;

послуг фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми;

платних послуг у комунальних і державних закладах дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства.

Зокрема до останнього відносять також:

забезпечення харчуванням дітей; надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних та/або реабілітаційних послуг понад обсяги, визначені індивідуальною програмою розвитку; проведення занять за парціальними програмами, що не входять до освітньої програми закладу; перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований безоплатний час; проведення занять у гуртках, секціях, студіях та інших формах навчання понад обсяги, встановлені навчальними планами, зокрема для дітей, які не здобувають освіту у відповідному закладі.

Мета програми – підтримати сім'ї з маленькими дітьми, надати батькам можливість повернутися до професійної діяльності, а дітям – отримувати якісний догляд у зручній і безпечній для родини формі,

– йдеться в повідомленні.

Як отримати допомогу "єЯсла"?

Щоб отримати виплату, заявнику потрібно звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП заявника (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу в режимі повного робочого часу.

До слова, подати документи також можна з використанням сервісу "Дія.Шеринг", який дозволяє передавати цифрові копії документів без ксерокопій і сканування.

Важливо! Заклади та фахівці, які надають послуги догляду за дітьми в межах програми, мають відповідати визначеним видам економічної діяльності (КВЕД): 78.20; 97.00; 85.10; 87.90; 88.91.

Що відомо про іншу допомогу батькам?