8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які працюють: як отримати допомогу "єЯсла"
- Програма "єЯсла" надає щомісячну допомогу батькам, які повертаються до роботи, для дітей віком 1 – 3 років.
- Виплата покриває витрати на догляд за дитиною, як-от послуги приватних закладів дошкільної освіти, а також платні послуги в комунальних і державних закладах.
"єЯсла" – нова державна програма підтримки для батьків, які повертаються до роботи в режимі повного робочого часу. Вона передбачає щомісячну допомогу сім'ям з дітьми віком 1– 3 років.
Що відомо про виплату "єЯсла"?
Йдеться про грошову компенсацію витрат на догляд за дитиною. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
З 1 січня в Україні набрав чинності закон, спрямований на посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Зокрема уряд затвердив порядок надання допомоги "єЯсла".
Розмір виплати становить 8 000 гривень щомісяця – для сімей, у яких законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року; 12 000 гривень щомісяця – для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5).
Зверніть увагу! Отримати допомогу може мати або інший законний представник дитини віком від 1 до 3 років (окрім прийомних батьків і патронатних вихователів), який фактично доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу.
Допомога є цільовою тож кошти можна використати лише на оплату послуг догляду за дитиною:
- послуг приватних закладів дошкільної освіти;
- послуг фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми;
- платних послуг у комунальних і державних закладах дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства.
Зокрема до останнього відносять також:
- забезпечення харчуванням дітей;
- надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних та/або реабілітаційних послуг понад обсяги, визначені індивідуальною програмою розвитку;
- проведення занять за парціальними програмами, що не входять до освітньої програми закладу;
- перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований безоплатний час;
- проведення занять у гуртках, секціях, студіях та інших формах навчання понад обсяги, встановлені навчальними планами, зокрема для дітей, які не здобувають освіту у відповідному закладі.
Мета програми – підтримати сім'ї з маленькими дітьми, надати батькам можливість повернутися до професійної діяльності, а дітям – отримувати якісний догляд у зручній і безпечній для родини формі,
– йдеться в повідомленні.
Як отримати допомогу "єЯсла"?
Щоб отримати виплату, заявнику потрібно звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду та надати:
- документ, що посвідчує особу;
- РНОКПП заявника (за наявності);
- свідоцтво про народження дитини;
- копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу в режимі повного робочого часу.
До слова, подати документи також можна з використанням сервісу "Дія.Шеринг", який дозволяє передавати цифрові копії документів без ксерокопій і сканування.
Важливо! Заклади та фахівці, які надають послуги догляду за дітьми в межах програми, мають відповідати визначеним видам економічної діяльності (КВЕД): 78.20; 97.00; 85.10; 87.90; 88.91.
Що відомо про іншу допомогу батькам?
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні діє нова допомога при народженні дитини – одноразова виплата 50 тисяч гривень. Досі сума допомоги становила 41 280 гривень, які розділяли на три роки (10 320 гривень одразу та ще по 860 гривень щомісяця).
Подати заяву через застосунок "Дія" можна лише у перші 30 днів після народження дитини, а от особисто звернутися в пенсійний фонд, ЦНАП або пошту – протягом 12 місяців.