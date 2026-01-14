8 тысяч гривен ежемесячно для работающих родителей: как получить помощь "єЯсла"

"єЯсла" – новая государственная программа поддержки для родителей, которые возвращаются к работе в режиме полного рабочего времени. Она предусматривает ежемесячное пособие семьям с детьми в возрасте 1– 3 лет.

Что известно о выплате "єЯсла"?

Речь идет о денежной компенсации расходов на уход за ребенком. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

С 1 января в Украине вступил в силу закон, направленный на усиление поддержки семей с детьми и создание условий для совмещения отцовства с профессиональной деятельностью. В частности правительство утвердило порядок предоставления помощи "єЯсла".

Размер выплаты составляет 8 000 гривен ежемесячно – для семей, в которых законный представитель возвращается к работе после достижения ребенком одного года; 12 000 гривен ежемесячно – для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью (с учетом коэффициента 1,5).

Обратите внимание! Получить помощь может мать или другой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет (кроме приемных родителей и патронатных воспитателей), который фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени.

Помощь является целевой поэтому средства можно использовать только на оплату услуг по уходу за ребенком:

услуг частных учреждений дошкольного образования;

услуг физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые официально предоставляют услуги по уходу за детьми;

платных услуг в коммунальных и государственных заведениях дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством.

В частности, к последнему относят также:

обеспечение питанием детей; предоставление коррекционно-развивающих, психолого-педагогических и/или реабилитационных услуг сверх объемов, определенных индивидуальной программой развития; проведение занятий по парциальным программам, не входящих в образовательную программу учреждения; пребывание детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного бесплатного времени; проведение занятий в кружках, секциях, студиях и других формах обучения сверх объемов, установленные учебными планами, в частности для детей, которые не получают образование в соответствующем учреждении.

Цель программы – поддержать семьи с маленькими детьми, предоставить родителям возможность вернуться к профессиональной деятельности, а детям – получать качественный уход в удобной и безопасной для семьи форме,

– говорится в сообщении.

Как получить помощь "єЯсла"?

Чтобы получить выплату, заявителю нужно обратиться в ближайшее отделение пенсионного фонда и предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП заявителя (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка;

копию или выписку из приказа о выходе заявителя на работу в режиме полного рабочего времени.

К слову, подать документы можно с использованием сервиса "Дия.Шеринг", который позволяет передавать цифровые копии документов без ксерокопий и сканирования.

Важно! Учреждения и специалисты, которые предоставляют услуги по уходу за детьми в рамках программы, должны соответствовать определенным видам экономической деятельности (КВЭД): 78.20; 97.00; 85.10; 87.90; 88.91.

Что известно о другой помощи родителям?