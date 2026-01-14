8 тысяч гривен ежемесячно для работающих родителей: как получить помощь "єЯсла"
- Программа "єЯсла" предоставляет ежемесячную помощь родителям, которые возвращаются к работе, для детей в возрасте 1 – 3 лет.
- Выплата покрывает расходы на уход за ребенком, например услуги частных учреждений дошкольного образования, а также платные услуги в коммунальных и государственных учреждениях.
"єЯсла" – новая государственная программа поддержки для родителей, которые возвращаются к работе в режиме полного рабочего времени. Она предусматривает ежемесячное пособие семьям с детьми в возрасте 1– 3 лет.
Что известно о выплате "єЯсла"?
Речь идет о денежной компенсации расходов на уход за ребенком. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
С 1 января в Украине вступил в силу закон, направленный на усиление поддержки семей с детьми и создание условий для совмещения отцовства с профессиональной деятельностью. В частности правительство утвердило порядок предоставления помощи "єЯсла".
Размер выплаты составляет 8 000 гривен ежемесячно – для семей, в которых законный представитель возвращается к работе после достижения ребенком одного года; 12 000 гривен ежемесячно – для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью (с учетом коэффициента 1,5).
Обратите внимание! Получить помощь может мать или другой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет (кроме приемных родителей и патронатных воспитателей), который фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени.
Помощь является целевой поэтому средства можно использовать только на оплату услуг по уходу за ребенком:
- услуг частных учреждений дошкольного образования;
- услуг физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые официально предоставляют услуги по уходу за детьми;
- платных услуг в коммунальных и государственных заведениях дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством.
В частности, к последнему относят также:
- обеспечение питанием детей;
- предоставление коррекционно-развивающих, психолого-педагогических и/или реабилитационных услуг сверх объемов, определенных индивидуальной программой развития;
- проведение занятий по парциальным программам, не входящих в образовательную программу учреждения;
- пребывание детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного бесплатного времени;
- проведение занятий в кружках, секциях, студиях и других формах обучения сверх объемов, установленные учебными планами, в частности для детей, которые не получают образование в соответствующем учреждении.
Цель программы – поддержать семьи с маленькими детьми, предоставить родителям возможность вернуться к профессиональной деятельности, а детям – получать качественный уход в удобной и безопасной для семьи форме,
– говорится в сообщении.
Как получить помощь "єЯсла"?
Чтобы получить выплату, заявителю нужно обратиться в ближайшее отделение пенсионного фонда и предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП заявителя (при наличии);
- свидетельство о рождении ребенка;
- копию или выписку из приказа о выходе заявителя на работу в режиме полного рабочего времени.
К слову, подать документы можно с использованием сервиса "Дия.Шеринг", который позволяет передавать цифровые копии документов без ксерокопий и сканирования.
Важно! Учреждения и специалисты, которые предоставляют услуги по уходу за детьми в рамках программы, должны соответствовать определенным видам экономической деятельности (КВЭД): 78.20; 97.00; 85.10; 87.90; 88.91.
Что известно о другой помощи родителям?
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине действует новая помощь при рождении ребенка – единовременная выплата 50 тысяч гривен. До сих пор сумма помощи составляла 41 280 гривен, которые разделяли на три года (10 320 гривен сразу и еще по 860 гривен ежемесячно).
Подать заявление через приложение "Дия" можно только в первые 30 дней после рождения ребенка, а вот лично обратиться в пенсионный фонд, ЦНАП или почту – в течение 12 месяцев.