У Європі обвалилися ціни на газ: як до цього причетний "Північний потік-2"

Зниження вартості блакитного палива зафіксували у середу, 18 серпня. Ціна впала на 10%. Ця ситуація виникла на фоні неправдивої інформації щодо роботи "Північного потоку-2".

Все почалося з того, що у газотранспортного оператора Gascade з Німеччини з'явилася інформація щодо отримання газу через "Північний потік-2" у точці виходу з морської магістралі – Lubmin II.

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Обвал ціни на газ у Європі

Пізніше, представники Gascade спростували дані щодо отримання блакитного палива через "Північний потік-2". Проте, ці дані спровокували зниження цін на газ. Зокрема, вересневі ф'ючерси на індекс газового хабу TTF на ICE Futures обвалилися відразу на 10% – з 570 доларів до 515 доларів за тисячу кубометрів. Через певний проміжок часу ціна знову пішла вгору, піднявшись до 550 доларів за тисячу кубометрів. Зараз дані німецького газотранспортного оператора показують відсутність прокачування блакитного палива.

Обвал ціни на газ у Європі через "Північний потік-2" / Фото Unsplash

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