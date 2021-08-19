У Європі обвалилися ціни на газ: як до цього причетний "Північний потік-2"
Джерело:ТСН
Зниження вартості блакитного палива зафіксували у середу, 18 серпня. Ціна впала на 10%. Ця ситуація виникла на фоні неправдивої інформації щодо роботи "Північного потоку-2".
Все почалося з того, що у газотранспортного оператора Gascade з Німеччини з'явилася інформація щодо отримання газу через "Північний потік-2" у точці виходу з морської магістралі – Lubmin II.
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Обвал ціни на газ у Європі
Пізніше, представники Gascade спростували дані щодо отримання блакитного палива через "Північний потік-2". Проте, ці дані спровокували зниження цін на газ. Зокрема, вересневі ф'ючерси на індекс газового хабу TTF на ICE Futures обвалилися відразу на 10% – з 570 доларів до 515 доларів за тисячу кубометрів. Через певний проміжок часу ціна знову пішла вгору, піднявшись до 550 доларів за тисячу кубометрів. Зараз дані німецького газотранспортного оператора показують відсутність прокачування блакитного палива.
Обвал ціни на газ у Європі через "Північний потік-2" / Фото Unsplash
Останні новини про "Північний потік-2":
- Директорка зі взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова заявила, що для запуску "Північного потоку-2" необхідно пройти дуже багато процедур. За її словами, процес сертифікації не буде простим, тому ще є можливість для боротьби.
- Російська компанія "Газпром" вперше прокоментував угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2". У РФ переконані, що досягнуті домовленості є декларативними й такими, що не несуть юридичних зобов'язань.
- Оператор "Північного потоку-2", спростувала інформацію про завершення будівництва російського газопроводу 23 серпня. Компанія назвала подібні заяви спекуляцією.
- Ситуацію з будівництвом "Північного потоку-2" також прокоментував колишній посол України у США Валерій Чалий. За словами дипломата, Україна суттєво не допрацювала у цьому напрямку.