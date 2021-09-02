Експерти вважають, що Європейський центральний банк зачекає ще кілька місяців перш ніж ухвалити остаточне рішення та приступити до дій.

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Від чого залежить рішення Європейського центробанку

Європейський центральний банк готовий починати відмовлятися від економічних стимулів уже у грудні 2021 року. Принаймні таку думку поділяють кілька аналітиків на фоні зростання економіки в єврозоні. Зокрема, очільник групи економістів групи AXA Investment Managers Жиль Моек.

Я думаю, що вони хочуть дати собі час та ознайомитися з новими прогнозами,

– додав Моек.

Аналітикиня компанії Nomura Кьяра Зангареллі вважає, що ЄЦБ прагне зрозуміти, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом у світі. Проте, вона наголосила, що фінустанові буде досить складно відмовитися від скасування економічних стимулів у 2022 році. Головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн також думає, що про оголошення щодо скасування економічних стимулів стане відомо через кілька місяців.

Загалом учасники ринку пильно стежать за новими даними, щоб зрозуміти як може відреагувати ЄЦБ. А Філіп Лейн додав, що незалежно від того, коли Європа відмовиться від економічних стимулів, роль центробанку все одно буде важливою у контексті кількісного пом'якшення.

Кількісне пом'якшення Це нетрадиційний засіб грошово-кредитної політики, що використовується центральними банками для стимулювання зростання національної економіки, у випадках коли коректування грошово-кредитної політики за допомогою звичайних методів стало неефективним або неможливим.