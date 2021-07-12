Європа без потреби створює нову платіжну систему: до чого тут Іран, Китай та Facebook

Великі банки Європи прагнуть створити загальноєвропейську платіжну систему, яка могла б замінити національні аналоги та кинути виклик лідерству Visa та Mastercard на всьому континенті. Чим продиктоване це бажання – читайте далі.

Сьогодні у європейських покупців є чимало способів заплатити за обрані послуги чи товари. Майже усі заклади приймають картки Visa та Mastercard. Крім того, існують і національні платіжні системи. Наприклад, Giro в Німеччині або Carte Bancaire у Франції. В мережі покупець має можливість використати для своїх цілей PayPal або Alipay.

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Чому Європа хоче створити нову платіжну систему

Попередні спроби реалізувати цю ідею зазнали краху. Останній проєкт розвалився, навіть не доживши до запуску, ще у 2011 році. Новому стартапу прогнозують "довше життя". Все тому, що European Payments Initiative (EPI) має відношення не лише до бізнесу, але й до політики. Європейська комісія та Європейський центральний банк почали тиснути на банки у 2018 році. Саме тоді адміністрація Дональда Трампа повідомила про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій щодо Ірану.

Спільний всеосяжний план дій Це ядерна угода, підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном та п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією. Підпис під документом також поставила Німеччина. Крім того, ЄС приєднався щодо ядерної програми Ірану.

Натомість Європейський Союз продовжував виконувати умови угоди. Крім того, блок не хотів, щоб його політика щодо Ірану диктувалася США і Трампом. Зараз загроза для ЄС стала ще реальнішою, оскільки Вашингтон може запровадити проти Тегерану так звані "вторинні санкції". Це означає, що Mastercard і Visa, які родом з США, будуть вимушені припинити співпрацю з всіма фінансовими установами Європи або компаніям, які продовжуватимуть вести бізнес з Іраном. Переважна більшість транскордонних транзакцій по картах в Європі проходить через Mastercard або Visa.

Проте, зазначають, що ці побоювання дещо перебільшені. Штати ніколи не намагалися перекрити доступ європейців до Mastercard і Visa.

Цілком можливо, що дії Європи були продиктовані не стільки урядом США, скільки можливостями потужних технологічних компаній США і Китаю. ЄЦБ був стурбований тим, що поки що відсутній проєкт Facebook Libra та китайські платіжні системи Alipay та WeChat Pay, залишать Європу позаду. Все тому, що ЄЦБ втратить можливості регулювати платіжні мережі, а європейські банки значною мірою відключені від споживчих платежів.

З європейської точки зору важливо створити власну платіжну систему, щоб залишатися незалежною,

– сказав представник Deutsche Bank, пояснюючи, чому найбільший банк Німеччини, вирішив приєднатися до EPI. Були й інші причини, чому ЄЦБ прагнув створити європейську платіжну систему. Йдеться про те, що європейські банки, які й так не були лідерами в інноваціях, відставали на увесь технологічний цикл. Для транскордонних міжбанківських переказів в Європі можна використовувати так званий протокол єдиної зони платежів в євро (SEPA).Проблема в тому, що деякі банки обробляють ці транзакції один раз в день, тож швидкість переказів залишає бажати кращого. Як працюють платіжні системи: дивитися відео Створення ЕРІ допомогло б перевести європейські банки на систему переказів та наздогнати конкурентів з США та Китаю. Однак багато фінустанов не можуть похвалитися наявністю необхідної інфраструктури, тому впровадження нового методу миттєвих платежів займає більше часу. Через прагнення задовольнити вимоги європейського центробанку 31 банк з семи країн увійшов до групи EPI. Зокрема, до проєкту приєдналися найбільші банки Німеччини і Франції. Переваги та конкуренти Нову платіжну мережу з протоколом миттєвого SEPA планують запустити десь у 2022 році, тоді як повний набір функцій стане доступним ближче до 2025 року. Орієнтовно, проєкт оцінюють у 6 мільярдів євро (7,1 мільярда доларів). Ми думаємо, що це прекрасна можливість створити новий платіжний бренд, створений для епохи цифрових технологій,

– заявив очільник найбільшого в Європі платіжного процесора Worldline Жиль Грапіне. Він додав, що EPI з самого початку можна буде безперешкодно використовувати для найрізноманітніших платежів: покупок офлайн та онлайн,

дебетових і кредитних платежів,

миттєвих грошових переказів. Цікаво Час можливостей: засновник криптогіганта в Індії розповів про новий тренд Наразі жодна з платіжних систем у Європі не може забезпечити такий набір функцій. Саме тому до проєкту приєдналася платіжна система Nets, яка має амбіції працювати у всій Європі. Особливо після придбання італійської Nexi Group. Торстен Хаген Йоргенсен з Nets вважає, що проєкт має хороший потенціал користі, оскільки європейські споживачі все частіше вимагають єдиного варіанту цифрових платежів, який вони могли б використовувати як в Інтернеті, так і офлайн. Представник Worldline зауважив, що співпраця з EPI буде вигідною й для комерсантів, адже зараз вони вимушені підключатися до багатьох місцевих платіжних мереж, кожна з яких має свої власні комісії, збори та термінали. По суті – це додаткові витрати, тому уніфікований платіжний ландшафт в інтересах продавців. Попри те, що EPI – це потенційний суперник Mastercard та Visa, виконавчий віцепрезидент Mastercard, який відповідає за розвиток європейського ринку, Джейсон Лейн, заявив, що не сприймає нову платіжну систему у такому контексті. За його словами, EPI, найімовірніше, доведеться співпрацювати з Mastercard і Visa для обробки транскордонних платежів за межами Європи. Ба більше, Mastercard претендує на те, щоб стати постачальником технологій для нової платіжної системи, допомагаючи їй в таких речах, як заходи щодо боротьби з шахрайством і безконтактні платежі. Тобто Mastercard робить ставку на співпрацю з EPI.

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