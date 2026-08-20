Який офіційний курс валют на 21 серпня

Згідно з даними НБУ, у четвер, 20 серпня, офіційний курс валюти такий:

долар США – 44,61 гривні (-9 копійок проти 20 серпня);

(-9 копійок проти 20 серпня); євро – 52,13 гривні (+26 копійок проти 20 серпня).

Зокрема, історичний курс долара був встановлений ще 11 червня – Нацбанк встановив його на рівні 44,97 гривні. Щодо євро: історичний максимум встановили дещо пізніше – 16 червня. Тоді ця валюта сягнула 52,03 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу, станом на ранок 20 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,53 гривні (+2 копійки), а продаж по 44,98 гривні (-1 копійка).

Купівля євро проходить по 51,72 гривні (+14 копійок), а продаж – по 52,43 гривні (+18 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,87 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,92 гривні (-2 копійки).

Натомість купівля євро проходить по 51,93 гривні (+2 копійки), а продаж – по 52,25 гривні (+2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,10 гривні (-22 копійки), а продають – по 45,03 гривні (+15 копійок).

Євро купують по 51,62 гривні (+3 копійки), а продають – по 52,58 гривні (+41 копійка).

Нагадаємо, що офіційні курси валют у серпні перебуватимуть в "звичних коридорах". Тобто це 44,5 – 45 гривень за долар та 51 – 51,7 гривні за євро.

Але слід додати, що традиційно з наближенням осені активізуються песимістичні прогнози. Про це розказав у коментарі 24 Каналу експерт Тарас Лєсовий.