Офіційний курс валют

У понеділок, 2 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,85 гривні за євро. Це на 16 копійок більше, ніж минулої п'ятниці.

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Польський злотий також подорожчав. Проте лише на 6 копійок: тепер його курс становить 6,60 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 36,72 гривні за фунт. Це на 36 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

До теми! Нацбанк заморозив курс американського долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте зараз українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 2 травня:

Долар: покупка – 31,33 гривні, продаж – 32,17 гривні.

Євро: покупка – 32,79 гривні, продаж – 33,78 гривні.

Злотий: покупка – 7,32 гривні, продаж – 7,67 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 41,08 гривні, продаж – 43,85 гривні.

Варто зауважити, що Нацбанк з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара, а всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.

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