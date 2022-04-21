Євро і злотий подорожчали: курс валют на 21 квітня

Попри війну, українська гривня стабільна. Національна валюта трохи знецінилася щодо євро, злотого та фунта стерлінгів.

Офіційний курс валют

У четвер, 21 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,68 гривні за євро. Це на 10 копійок більше, ніж було у середу, 20 квітня.

Важливо Яким буде курс долара, коли НБУ "відпустить" його

Польський злотий також подорожчав – на 5 копійок: тепер його курс становить 6,84 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,18 гривні за фунт. Це на 10 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 21 квітня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 30,57 гривні, продаж – 31,86 гривні.

Євро: покупка – 33,10 гривні, продаж – 34,49 гривні.

Злотий: покупка – 7,24 гривні, продаж – 7,53 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 39,83 гривні, продаж – 42,86 гривні.

Нацбанк послабив валютні обмеження

Нагадаємо, що НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте тепер банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, розповіла 24 каналу, що НБУ "відпустить" курс лише після завершення війни або принаймні при зниженні активності бойових дій. Щоправда, деякі пом'якшення може ввести вже, вважає банкірка:

розширити коридор дозволених коливань курсу на міжбанку;

збільшити перелік КВЕДів, за якими дозволена купівля іноземної валюти під імпорт.

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