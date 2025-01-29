Як виглядають купюри євро: фото усіх банкнот, які випустили з моменту створення валюти

Євро – це валюта, яка існує трохи більше 20 років. За цей час Європейський центральний банк випустив дві серії банкнот євро.

Які існують купюри євро

Євро – це офіційна валюта країн Єврозони. Цю валюту створили в 1999 році, аби замінити екю. В обіг євро ввели у 2002 році. На сьогодні існує 7 номіналів євро, які є частиною двох серій банкнот. Про це пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Першу серію банкнот євро випустили у 2002 році. До неї входять банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Купюри євро з цієї серії на сьогодні можна побачити досить рідко, оскільки їх поступово заміняють банкнотами із серії "Європа".

Важливо! Банкноти першої серії євро є законним платіжним засобом і завжди будуть зберігати свою вартість.

Другу серію купюр євро, яка також відома під назвою "Європа", створили, аби готівкові євро були більш захищеними від підробки та довговічними. У центробанку виділили ще такі моменти:

Банкноти з серії "Європа" потрібно буде замінювати рідше, аби мінімізувати їхній вплив на навколишнє середовище;

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До серії "Європа" входять банкноти з 6 номіналами: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Перші банкноти з'явилися в обігу у 2013 році. У 2019 році Європейський центральний банк повідомив, що припиняє випускати купюри номіналом 500 євро.