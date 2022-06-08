Євро суттєво подешевшав: курс валют на 8 червня від НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 8 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів демонструють від'ємну динаміку стосовно української гривні.

Офіційний курс валют

У середу, 8 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 31,19 гривні за євро. Це на 20 копійок менше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

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Тоді як польський злотий теж почав втрачати в ціні. Курс валюти зупинився на рівні 6,80 гривні за злотий. Це на 5 копійок менше, ніж було до цього. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,54 гривні за фунт. Це на 23 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Національний банк України з 21 травня повідомив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого до цього курс не міг перевищувати офіційний більше. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 8 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,27 гривні, продаж – 35,32 гривні.

Євро: покупка – 36,28 гривні, продаж – 37,68 гривні.

Злотий: покупка – 7,94 гривні, продаж – 8,18 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,10 гривні, продаж – 45,41 гривні.

Додамо, що Нацбанк з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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