Війна на Близькому Сході загрожує сповільнити зростання економіки ЄС

Віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос вважає, що зростання цін на енергоносії, викликане напруженістю на Близькому Сході, може уповільнити економічне зростання в єврозоні. Водночас це може стримати інфляцію.

Як війна на Близькому Сході позначилась на економіці ЄС

Один із головних негативних наслідків війни на Близькому Сході для економіки країн ЄС – це зростання цін на енергоресурси. І хоча в останні дні їх вартість почала знижуватися, ринки будуть залишаться нестабільними, поки зберігається загроза ескалації, пише 24 Канал с посиланням на Wall Street Journal.

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Попри зусилля щодо нарощування частки відновлюваних джерел енергії, Європа все ще значною мірою залежить від імпорту нафти та газу. Зростання цін на енергоносії гальмує економічний розвиток.

Початок ізраїльсько-іранського конфлікту додає невизначеності в динаміку цін на нафту. Розвиток ситуації може негативно вплинути на зростання економіки єврозони, тому дуже важливо уважно стежити за станом реальної економіки як за ключовим індикатором інфляційних перспектив,

– зазначив де Гіндос.

Де Гіндос також зазначив, що можливе підвищення мит на експорт з Європи до США, може вплинути на інфляцію в єврозоні, частково шляхом уповільнення економічного зростання.

Навіть у разі успішних двосторонніх переговорів, підвищення мит залишається ймовірним,

– заявив він віцепрезидент ЄЦБ.

Примітно! У червні ЄЦБ вперше за довгий час знизив ключову відсоткову ставку, оскільки інфляція у травні наблизилася до цільового рівня 2%.

Втім, для стійкого утримання інфляції на рівні 2% може знадобитися подальше зниження ставок. За словами Де Гіндоса, відповіддю на посилення геополітичної невизначеності та зростанню глобальних ризиків має стати посилення європейської інтеграції.