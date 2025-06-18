Як ЄС буде відмовлятись від енергоносіїв з Росії
У понеділок, 17 червня, Єврокомісія оприлюднила законопроєкт, який передбачає повне припинення імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. План для поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв, мінімізує вплив на ціни та ринки, а також сприятиме "зеленому" переходу, пише 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.
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Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи постачання енергоносіїв як зброю. Ми зробили чіткі кроки, щоб перекрити кран і назавжди покласти край епосі російського викопного палива в Європі,
– заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Що передбачає заборона імпорту російських енергоносіїв
Законопроєкт передбачає поетапну відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу (ЗПГ), що походить з Росії або експортується безпосередньо чи опосередковано з Російської Федерації. Він також впроваджує заходи, що сприятимуть повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року.
Деталі плану відмови від російських енергоносіїв:
- довгострокові контракти буде припинено до кінця 2027 року;
- імпорт за чинними короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком постачання трубопровідного газу до країн, що не мають виходу до моря, та пов'язаних із довгостроковими контрактами, які будуть дозволені до кінця 2027 року;
- імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року;
- заборона довгострокових контрактів на послуги терміналів ЗПГ для клієнтів із Росії або контрольованих російськими підприємствами.
- компанії, які мають контракти на постачання російського газу, повинні будуть надавати відповідну інформацію Єврокомісії.
- імпортери російського газу повинні надавати митним органам інформацію, що підтверджує шлях імпортованого газу від його фактичного походження до пункту імпорту до ЄС.