Як ЄС буде відмовлятись від енергоносіїв з Росії

У понеділок, 17 червня, Єврокомісія оприлюднила законопроєкт, який передбачає повне припинення імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. План для поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв, мінімізує вплив на ціни та ринки, а також сприятиме "зеленому" переходу, пише 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

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Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи постачання енергоносіїв як зброю. Ми зробили чіткі кроки, щоб перекрити кран і назавжди покласти край епосі російського викопного палива в Європі,

– заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що передбачає заборона імпорту російських енергоносіїв

Законопроєкт передбачає поетапну відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу (ЗПГ), що походить з Росії або експортується безпосередньо чи опосередковано з Російської Федерації. Він також впроваджує заходи, що сприятимуть повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Деталі плану відмови від російських енергоносіїв: