ЄС планує потужно вдарити по глобальних продажах російської нафти: що відомо

Європейський Союз має на меті поступово відмовитися від імпорту російської нафти. Одна з головних цілей цього кроку – припинити фінансувати війну Росії в Україні. Проте на цьому ЄС не планує зупинятися.

ЄС також пропонує заборонити європейським суднам та компаніям надавати будь-які послуги пов'язані з постачанням російської нафти та нафтопродуктів на глобальному рівні. Йдеться про фінансування, страхування та навіть технічну підтримку. Принаймні з таким проєктом документу ознайомилися журналісти Bloomberg.

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ЄС пропонує максимально вдарити по експорту російської нафти

Росія добуває приблизно 11 мільйонів барелів нафти на день. Це дорівнює орієнтовно 10% від загального обсягу щоденного видобутку на глобальному рівні. Росія також експортує майже 7 мільйонів барелів на день клієнтам у всьому світі завдяки танкерам та через широку мережу трубопроводів. Щодо ЄС, то дані наступні:

На Європейський Союз припадає майже половина усього російського нафтового експорту;

усього російського нафтового експорту; Тож пропозиція Європейської комісії свідчить про те, що блок може відмовитися від цього у найближчі 6 місяців.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно представила шостий пакет санкцій проти Росії, до якого входить пропозиція щодо повної заборони імпорту російської нафти. Це стосується як нафти, так і нафтопродуктів, наприклад дизельного палива, а також торкнеться всіх перевезень, як морськими шляхами, так і через трубопроводи.

Станом на 7 травня вартість нафти марки Brent коливається на рівні 112,39 долара за барель. Тоді як барель американської нафти під брендом WTI коштуєзгідно з Bloomberg

Цей законопроєкт також демонструє, що ЄС виступає з пропозицією ухвалити жорсткі заходи щодо будь-яких поставок російської нафти або експорту з держави-агресорки навіть у країни поза межами блоку. Головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс заявив що ЄС має націлитися на глобальний танкерний флот, якщо вони прагнуть зробити будь-яке ембарго дійсно ефективним.

За його словами, потужність російських сховищ дуже обмежена, тож нафтові свердловини держави-агресорки почнуть заповнюватися дуже швидко. Він наголосив, що навіть якщо буде лише місяць до того, як танкери знову почнуться повертатися, це завдасть великої шкоди Путіну.

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