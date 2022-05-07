ЕС планирует мощно ударить по глобальным продажам российской нефти: что известно

Европейский Союз стремится постепенно отказаться от импорта российской нефти. Одна из главных целей этого шага – прекратить финансировать войну России в Украине. Однако на этом ЕС не планирует останавливаться.

ЕС также предлагает запретить европейским суднам и компаниям предоставлять любые услуги связан с поставкой российской нефти и нефтепродуктов на глобальном уровне. Речь идет о финансировании, страховании и даже технической поддержке. По крайней мере, с таким проектом документа ознакомились журналисты Bloomberg.

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ЕС предлагает максимально ударить по экспорту российской нефти

Россия добывает около 11 миллионов баррелей нефти в день. Это равняется ориентировочно 10% от общего объема ежедневной добычи на глобальном уровне. Россия также экспортирует почти 7 миллионов баррелей в день клиентам по всему миру благодаря танкерам и через широкую сеть трубопроводов. Что касается ЕС, то даны следующие:

На Европейский Союз приходится почти половина всего российского нефтяного экспорта;

всего российского нефтяного экспорта; Предложение Европейской комиссии свидетельствует о том, что блок может отказаться от этого в ближайшие 6 месяцев.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен недавно представила шестой пакет санкций против России, в который входит предложение о полном запрете импорта российской нефти. Это касается как нефти, так и нефтепродуктов, например дизельного топлива, а также коснется всех перевозок, как морскими путями, так и через трубопроводы.

По состоянию на 7 мая, стоимость нефти марки Brent колеблется на уровне 112,39 доллара за баррель. В то время как баррель американской нефти под брендом WTI стоитсогласно Bloomberg

Этот законопроект также демонстрирует, что ЕС выступает с предложением принять жесткие меры по любым поставкам российской нефти или экспорта из государства-агрессора даже в страны вне блока. Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс заявил, что ЕС должен нацелиться на глобальный танкерный флот, если они стремятся сделать любое эмбарго действительно эффективным.

По его словам, мощность российских хранилищ очень ограничена, так что нефтяные скважины государства-агрессора начнут заполняться очень быстро. Он подчеркнул, что даже если будет только месяц до того, как танкеры снова начнут возвращаться, это нанесет большой урон Путину.

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