ЄС готує новий пакет санкцій до роковин повномасштабного вторгнення Росії, – джерела

Повномасштабна війна Росії проти України наближається, на жаль, до другої річниці. Повідомляють, що Євросоюз планує оголосити про новий пакет санкцій проти агресора.

Нагадаємо, що у другій половині грудня 2023 року ЄС запровадив 12 пакет санкцій проти держави-агресорки.

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ЄС готує нові санкції проти Росії

Європейські чиновники мають на меті ухвалити нові санкційні обмеження до роковин повномасштабного вторгнення Росії. Про це розповів на умовах анонімності високопоставлений європейський дипломат, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Деталі нових санкцій наразі невідомі. Проте у Брюсселі кажуть про оновлення списку санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

Не тільки держави-члени, але й Високий представник ЄС (Жозеп Боррель – 24 канал) хочуть, щоб ми відзначили другі роковини агресії з пакетом санкцій, до яких увійдуть люди та організації. Ми працюємо далі та очікуємо, що зможемо ухвалити,

— повідомив високопосадовець.

Водночас за даними Bloomberg, особи знайомі з цим питанням повідомили, що потенційні заходи можуть включати оновлення санкційних списків, більше торговельних обмежень і боротьбу зі здатністю офіційної Москви обходити санкції ЄС як через треті країни, так і через компанії всередині блоку.

Також у ЄС триває обговорення щодо планів про створення нового фонду для фінансування військової допомоги Україні. Деякі країни прагнуть, таким чином, оновити поточний механізм фінансування.