Напомним, что во второй половине декабря 2023 года ЕС ввел 12 пакет санкций против государства-агрессора.

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ЕС готовит новые санкции против России

Европейские чиновники имеют целью принять новые санкционные ограничения к годовщине полномасштабного вторжения России. Об этом рассказал на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Детали новых санкций пока неизвестны. Однако в Брюсселе говорят об обновлении списка санкций против физических и юридических лиц.

Не только государства-члены, но и Высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель – 24 канал) хотят, чтобы мы отметили вторую годовщину агрессии с пакетом санкций, в которые войдут люди и организации. Мы работаем дальше и ожидаем, что сможем принять,

— сообщил высокопоставленный чиновник.

В то же время по данным Bloomberg, лица, знакомые с этим вопросом, сообщили, что потенциальные меры могут включать в себя обновление санкционных списков, больше торговых ограничений и борьбу со способностью официальной Москвы обходить санкции ЕС как через третьи страны, так и через компании внутри блока.

Также в ЕС продолжается обсуждение планов создания нового фонда для финансирования военной помощи Украине. Некоторые страны стремятся таким образом обновить текущий механизм финансирования.