Є три речі, які кожен повинен розуміти про гроші, – мільярдер Рей Даліо

Багатий не той, хто багато заробляє, а той, хто знає як потрібно поводитися з грошима. Своїм порадами поділився один з найбагатших людей світу.

Спочатку вам потрібні їжа та житло, потім потрібно дізнатись про гроші, каже мільярдер Рей Даліо, засновник одного з найбільших у світі хедж-фондів Bridgewater Associates.

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Три речі, які повинен знати кожен

Гроші потрібно заробляти . Дещо очевидна порада, але без неї ніяк.

. Дещо очевидна порада, але без неї ніяк. Гроші потрібно заощаджувати . Вміння відкладати гроші є не менш важливим, ніж вміння заробляти. Потрібно чітко розуміти потребу своїх витрат та фінансові цілі, до яких ви прагнете.

. Вміння відкладати гроші є не менш важливим, ніж вміння заробляти. Потрібно чітко розуміти потребу своїх витрат та фінансові цілі, до яких ви прагнете. Гроші потрібно інвестувати. І накінець, Рей Даліо як інвестор, радить вкладати гроші в різні активи, щоб вони працювали. І справді, просто поклавши гроші вдома, ви їх знецінюєте. Адже існує інфляція та девальвація валюти.

Фінансова грамотність важлива з тих причин, що й важливі гроші. Так ви можете заощаджувати, бути у безпеці, задовільняти свої базові потреби... коли ви молодий, чи коли піклуєтеся про родину. Це інструмент, який дасть вам те, чого ви хочете від грошей,

– резюмує мільярдер.