Рекордний показник

Індекс Nikkei 225 піднявся на 0,8% у понеділок до найвищого рівня з моменту останнього оновлення. Востаннє максимальне значення було оновлено в березні 1990 року. Після цього ринок згодом пішов на спад, і за підсумками торгів індекс впав на 0,59% до 33388,07 пункту.

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З початку року японський фондовий ринок демонстрував зростання завдяки послабленню йени, сильним корпоративним фінансовим результатам та реформі корпоративного управління на Токійській фондовій біржі.

Тривале зростання

Фондовий ринок зростав три тижні поспіль, що стало найтривалішим періодом з червня 2023 року. На це додатково вплинула інформація про сповільнення інфляції у США.

Структурні підводні течії в японській економіці продовжують впливати на японські акції, які зараз також отримують певну допомогу від ринку, очікуючи, що цикл підвищення ставок ФРС закінчиться. Вишенькою на торті був сильний сезон внутрішніх прибутків,

— зазначає ринковий стратег Saxo Markets Чару Чанана.

Довідка! Загалом у 2023 році Nikkei Stock Average зріс на 28%.