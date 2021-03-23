Японська єна падає, а долар навпаки – зростає: як на цьому заробити гроші

У кризові часи досвідчені інвестори переключають свою увагу на так звані захисні активи – такі як золото, нафта та грошові одиниці. Пандемія не стала виключенням. За останній 2020 рік значно зріс попит на купівлю єни.

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Вже на початку пандемії єна продемонструвала значне зміцнення, що протрималось протягом 2020 року. Проте, зараз ця грошова одиниця жваво втрачає позиції, оскільки на ринку спостерігається тенденція скидання захисних активів.

"Єна – аутсайдер 2021 року" – саме таку назву має інвестиційна ідея, які підготували для вкладників фахівці Forex Club. Чому інвесторам варто звернути на це увагу – розповіла аналітикиня Київської філії МАБТ Галина Танащук.



Японська національна валюта – єна / Фото Pixabay

Чи варто очікувати чергових укріплень позицій від єни у 2021 році

Галина Танащук зазначила, що чергових укріплень позицій від єни у 2021 році чекати не варто. Традиційно японська єна вважається захисним активом. До таких активів належать, наприклад, золото, американські держоблігації або швейцарський франк.

"Курс захисних активів зазвичай зростає при зростанні нестабільності у світовій економіці. А в періоди відновлення економіки, який відбувається зараз, курс захисних активів знижується. Іншими словами, ми очікуємо що на тлі успіхів по боротьбі з коронавірусів, курс долара до японської єни буде рости", – сказала вона.

Що передбачає інвестиційна ідея "Єна – аутсайдер 2021"

Аналітикиня розповіла, що суть інвестиційної ідеї в тому, щоб скористатися трендом на зниження курсу єни і зростання курсу долара. У 2020 році в розпал пандемії курс долара до єни знизився зі 109 єн на початку 2020 року до приблизно 103 єн на початку 2021 року.

Однак Танащук наголосила: "Зараз, на тлі успіхів по боротьбі з коронавірусів, спостерігається зворотна тенденція, в рамках якої долар до середини березня 2021 року знову досяг позначки в 109 єн, що означає ослаблення японської валюти. Саме цей тренд лежить в основі інвестиційної ідеї "Єна – аутсайдер 2021".

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Скільки можна заробити на такій інвестиційні ідеї

"Розмір заробітку залежить від тієї суми, яку ви плануєте використовувати в угоді, а також від вашої схильності до ризику. Для прикладу візьмемо суму в 500 доларів. При консервативному інвестуванні ваша прибуток складе 133 долари, при помірному – 266 доларів, а при агресивному – 532 долари. Щоб отримати більший прибуток, ви можете, наприклад, збільшити суму угоди", – пояснила аналітикиня Київської філії МАБТ.

Що потрібно зробити, щоб отримати цю інвестиційну ідею

Отримати цю інвестиційну ідею просто достатньо:

відкрити і поповнити рахунок в торговій платформі Libertex від Forex Club на суму від 500 доларів;

після цього вам необхідно буде підписатися на цю інвестиційну ідею, наприклад, зв'язавшись з вашим персональним менеджером;

після підписки, ви отримаєте докладний опис і деталі цієї інвестиційної ідеї;

вам залишиться тільки відкрити термінал Libertex, зробити потрібну операцію і дочекатися вашого прибутку.

Отже, економічна ситуація у світі повільними кроками, але відновлюється. Відтак, більшість захисних активів вже не так цікаві для інвестицій. Проте, саме це може навпаки зіграти "на руку" вкладникам, які ретельно слідкують за ринком, та принести їм значний прибуток.

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