Японія виділить Україні понад 12 мільярдів доларів: яким буде перший транш

Японія є одним із найбільш послідовних партнерів України з 2022 року. Ця країна вкотре продемонструвала це під час останньої зустрічі прем'єр-міністрів обох країн.

Японія підтримає Україну на мільярди доларів

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що Україна отримає фінансовий пакет допомоги на 12,1 мільярда доларів. Відповідну заяву чиновник зробив під час зустрічі з очільником Уряду України.

Читайте також Мудрість від легенд: як обрати один із безпрограшних варіантів для інвестицій

Зокрема, Україна отримає від Японії грант на 4,7 мільярда доларів до кінця лютого 2024 року. Фуміо Кішіда наголосив, що Японії продовжує непохитно підтримувати Україну. Варто додати, що у перші місяці 2024 року саме Японія стала головним фінансовим донором України. Загалом у першому кварталі 2024 року очікують, що обсяг японської допомоги досягне приблизно 2,2 мільярда доларів.

Японія збільшує інвестиції у дослідження напівпровідників, які називають "кров'ю економіки". Новий фінансовий транш оцінюють у 300 мільйонів доларів

Цікаво, що на початку цього тижня Японія також підтримала японських інвесторів в Україні 1,25 мільярда євро. Відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови, яка пройшла у Токіо.