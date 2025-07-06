Дохід, що відповідає класу багатіїв у Німеччині: якою повинна бути сума

Дослідники Кельнського економічного інституту обрахували суму, за якою людина може вважати себе багатим. Йдеться у суму до 6 тисяч євро, однак вона може змінюватися відповідно до того, чи має пара дітей й скількох.

Який дохід робить з німців багатіїв

Середній клас в Німеччині починається тоді, коли сума заробітку становить від 80% до 150% медіанного чистого доходу домогосподарства, скоригованого на потреби, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Німецького економічного інституту в Кельні.

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Наприклад для самотніх людей ця сума становить від 1 850 євро до 3 470 євро нетто на місяць (не включає податки). А для пар з дітьми – від 3 880 євро до 7 280 євро.

Водночас якщо сума починається з 250% медіанного чистого доходу, то можна говорити про приналежність до класу багатіїв.

Якщо пара без дітей, то входження до вищого класу починається з суми у 8 670 євро спільного доходу на місяць.

Якщо ж сім'я складається з 4 осіб, то межі вищого класу становлять від 12 140 євро.

Лише близько 4% людей у ​​Німеччині можуть вважатися багатими,

– йдеться в дослідженні.

Зауважте! До класу бідних входять німці, що отримують менше аніж 60% медіанного доходу. Для самотніх осіб – це до 1 390 євро нетто на місяць.

Яку зарплату можна отримувати в Німеччині

Відповідно до федеральної землі та сфери діяльності заробіток штатних працівників в Німеччині може відрізнятися:

Відтак, працівники фінансового сектору отримують десь понад 63 000 євро в рік, тобто в місяць це десь понад 5 тисяч євро,

Сектор ІТ – близько 60 000 євро річного доходу, тобто щомісяця по 5 000 євро,

Банківська справа, енерго- та водопостачання приносить дохід у близько 42 000 євро (щомісяця по 3 500 євро),

А от освіта, ресторанний бізнес, харчова промисловість і страхування – приблизно 30 000 євро (2 500 євро в місяць).

Цікаво! Середній заробіток особливо високий на таких землях, як Гессен, Баден-Вюртемберг, Баварія та Гамбург.