Ці 5 років можуть збільшити пенсію: найвигідніші періоди стажу для пенсії

Страховий стаж, сформований до середини 2000 року, може відігравати важливу роль під час розрахунку пенсійних виплат. Особи, які зможуть документально підтвердити рівень свого заробітку за цей період, мають більше шансів на отримання вищого розміру пенсії.

Які роки стажу найвигідніші для пенсії?

Під час визначення права на пенсію та її розміру враховується загальний страховий стаж людини за весь період трудової діяльності. Водночас порядок обліку залежить від часу, коли цей стаж був набутий, про це повідомили на запит 24 Каналу у Пенсійному фонді.

Дані про офіційну роботу та заробіток після середини 2000 року вже зберігаються у державних електронних реєстрах і враховуються автоматично.

Зверніть увагу! Інформацію про роботу та доходи за попередні роки потрібно підтверджувати окремо. Для цього використовуються довідки про заробітну плату, сформовані на підставі бухгалтерських документів підприємства або архівних матеріалів.

Як працює правило вибору найвигідніших років?

Українське законодавство дозволяє включити до розрахунку пенсії будь-які 60 місяців роботи до липня 2000 року. Ці періоди можна обирати довільно, тому вони не обов’язково мають бути підряд або припадати на останні роки роботи.

Такий підхід дозволяє підвищити розмір майбутньої пенсії, якщо обрати роки з найвищими офіційними доходами. Особливо це актуально для тих, хто має обмежений стаж після 2000 року.

Що робити, якщо документи про стаж втрачені?

Навіть у випадку ліквідації підприємства стаж можна підтвердити альтернативними способами.

Наприклад, за допомогою записів у трудовій книжці, інформації з державних баз персоніфікованого обліку або довідок з архівних установ.

У складних ситуаціях допускається підтвердження стажу через свідчення колег. Для цього потрібно, щоб щонайменше двоє людей підтвердили факт спільної роботи і мали власні документи, які це підтверджують.

Від чого залежить розмір пенсії?