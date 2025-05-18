Зверніть увагу: які кольори гаманця здатні залучити гроші у життя

Вважається, що певні кольори гаманці здатні зробити людину більш заможною. Тобто залучити гроші у життя.

Які кольори гаманця притягують гроші у життя

Для цього слід звернутися увагу на три кольори, передає 24 Канал.

Читайте також Вам й на думку не спадало: чому не можна рахувати гроші на ліжку

Кожен з кольорів може по різному вплинути на статки:

коричневий колір – притягує гроші та надає стабільність, баланс, рівновагу;

– притягує гроші та надає стабільність, баланс, рівновагу; чорний колір – допомагає контролювати витрати та забути про фінансові негаразди;

– допомагає контролювати витрати та забути про фінансові негаразди; червоний колір – залучає багатство та приносить чимало можливостей заробити кошти.

Водночас зелений колір може захистити від злиднів та навчити людину заощаджувати. Також слід придивитися до гаманців золотих, срібних, жовтих та земляних відтінків.

Важливо! Від блакитних та синіх відтінків краще відмовитися, адже вони можуть нести невдачу та бідність.