Обратите внимание: какие цвета кошелька способны привлечь деньги в жизнь

Считается, что определенные цвета кошелька способны сделать человека более состоятельным. То есть привлечь деньги в жизнь.

Какие цвета кошелька притягивают деньги в жизнь

Для этого следует обратиться внимание на три цвета, передает 24 Канал.

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Каждый из цветов может по-разному повлиять на состояние:

коричневый цвет – притягивает деньги и придает стабильность, баланс, равновесие;

– притягивает деньги и придает стабильность, баланс, равновесие; черный цвет – помогает контролировать расходы и забыть о финансовых проблемах;

– помогает контролировать расходы и забыть о финансовых проблемах; красный цвет – привлекает богатство и приносит немало возможностей заработать деньги.

В то же время зеленый цвет может защитить от нищеты и научить человека экономить. Также следует присмотреться к кошелькам золотых, серебряных, желтых и земляных оттенков.

Важно! От голубых и синих оттенков лучше отказаться, ведь они могут нести неудачу и бедность.