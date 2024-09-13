Яку суму можна переказати за кордон: що мають знати українці

Переказ коштів за кордон – це досить актуальна послуга для українців в останні роки. Проте в Україні діє низка обмежень на переказ коштів за кордон.

Яку суму можна переказати за кордон

У сучасному світі один із найпопулярніших та найзручніших варіантів для переказу коштів – це перекази з картки на картку. Ці транзакції ще відомі, як P2P-переказів. Проте ця опція доступна українцям, проте з певними обмеженнями.

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Станом на 2024 рік перекази валюти з валютної картки українських банків на картки іноземних кредиторів можливі лише в розмірі до 100 тисяч гривень на місяць в еквіваленті по курсу НБУ. Також українці можуть робити перекази за кордон в гривні, але обидві сторони мають мати картки українських банків. Ліміти для цієї операції, залежно від банку, становлять від 10 до 25 тисяч доларів на місяць.

Важливо! Банки, як правило, стягують комісію за грошові перекази за кордон.

Крім того, під час перетину кордону українці можуть мати при собі до 10 тисяч євро. Якщо сума більша, то особа зобов'язана подати декларацію й підтвердити походження коштів. Додамо, що декларацію потрібно заповнити перед виїздом за кордон.