В Дії з'явилися нові облігації: яку дохідність за ними обіцяють
23 жовтня 2024, 14:37Читать новость на русском
Джерело:Михайло Федоров
Українці можуть купувати військові облігації у застосунку Дія. Ці вкладення не тільки приносять вагомий прибуток власнику, а і допомагають державі.
Який прибуток приносять військові облігації
Міністр Михайло Федоров розповів, що 2 нові військові облігації присвячені містам у Донецькі області – Авдіївці та Дебальцеве. Кожне з цих вкладень приносить різний прибуток.
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Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе – купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація – це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком.
Які ставки за цими облігаціями:
- за Дебальцеве встановлена ставка 16,5%, датою виплати призначено 12 травня 2027 року;
- Авдіївка – 15,6%, дата виплати – 20 травня 2026 року.
Зверніть увагу! При покупці облігацій, непотрібно вносити якісь додаткові платежі чи сплачувати комісію.