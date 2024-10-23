Який прибуток приносять військові облігації

Міністр Михайло Федоров розповів, що 2 нові військові облігації присвячені містам у Донецькі області – Авдіївці та Дебальцеве. Кожне з цих вкладень приносить різний прибуток.

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Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе – купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація – це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком.

Які ставки за цими облігаціями:

за Дебальцеве встановлена ставка 16,5%, датою виплати призначено 12 травня 2027 року;

встановлена ставка 16,5%, датою виплати призначено 12 травня 2027 року; Авдіївка – 15,6%, дата виплати – 20 травня 2026 року.

Зверніть увагу! При покупці облігацій, непотрібно вносити якісь додаткові платежі чи сплачувати комісію.