Які країни купують нафту та викопне паливо з Росії: скільки це приносить грошей

Попри санкції та обмеження, Росія продовжує отримувати мільярдні доходи від експорту викопного палива. Найбільшими покупцями залишаються Китай, Індія, Туреччина та Європейський Союз, на них припадає основна частка експортного виторгу Кремля.

Скільки грошей Росія отримую від експорту викопного палива?

У травні 2025 року (останні статистичні дані) експортні доходи Росії від викопного палива знизилися до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни – 565 мільйонів євро на день. Прибутки зменшилися через зниження цін та падіння постачань сирої нафти морем і трубопроводами, пише 24 Канал з посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря.

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Хто купує нафту та інші енергоресурси у Росії?

Найбільшим покупцем російського викопного палива залишається Китай. У травні на нього припадало 42% доходів від п’яти ключових імпортерів – 5,7 мільярда євро. Основна частина китайського імпорту – це сира нафта (57%).

Цікаво! Попри загальне скорочення імпорту сирої нафти, постачання вугілля з Росії до Китаю у травні подвоїлося, до 6,6 млн тонн.

Індія є другим за обсягом покупцем із сумою 4,2 мільярда євро. На нафту припадає 72% цього обсягу.

Примітно! Росія зберігає позицію найбільшого постачальника сирої нафти до Індії, забезпечуючи 38% її імпорту. Також Індія до історичного максимуму збільшила закупівлі російського вугілля – на 34%.

Третє місце займає Туреччина, яка забезпечила Росії 1,8 мільярда євро. Понад половина цих постачань – нафтопродукти, обсяги яких у травні зросли на 21%.

Чи купує енергоресурси у Росії ЄС?

Євросоюз, попри санкції, залишився четвертим найбільшим покупцем російського викопного палива – 1,3 мільярда євро. Майже половина цієї суми – це імпорт російського ЗПГ.