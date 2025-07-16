Какие страны покупают нефть и ископаемое топливо из России: сколько это приносит денег

Несмотря на санкции и ограничения, Россия продолжает получать миллиардные доходы от экспорта ископаемого топлива. Крупнейшими покупателями остаются Китай, Индия, Турция и Европейский Союз, на них приходится основная доля экспортной выручки Кремля.

Сколько денег Россия получаю от экспорта ископаемого топлива?

В мае 2025 года (последние статистические данные) экспортные доходы России от ископаемого топлива снизились до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны – 565 миллионов евро в день. Прибыли уменьшились из-за снижения цен и падения поставок сырой нефти морем и трубопроводами, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха.

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Кто покупает нефть и другие энергоресурсы у России?

Крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива остается Китай. В мае на него приходилось 42% доходов от пяти ключевых импортеров – 5,7 миллиарда евро. Основная часть китайского импорта – это сырая нефть (57%).

Интересно! Несмотря на общее сокращение импорта сырой нефти, поставки угля из России в Китай в мае удвоилось, до 6,6 млн тонн.

Индия является вторым по объему покупателем с суммой 4,2 миллиарда евро. На нефть приходится 72% этого объема.

Примечательно! Россия сохраняет позицию крупнейшего поставщика сырой нефти в Индию, обеспечивая 38% ее импорта. Также Индия до исторического максимума увеличила закупки российского угля – на 34%.

Третье место занимает Турция, которая обеспечила России 1,8 миллиарда евро. Более половины этих поставок – нефтепродукты, объемы которых в мае выросли на 21%.

Покупает ли энергоресурсы у России ЕС?

Евросоюз, несмотря на санкции, остался четвертым крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива – 1,3 миллиарда евро. Почти половина этой суммы – это импорт российского СПГ.