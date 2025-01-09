Які гривні не приймають

В Україні більше не приймають купюри гривні, які ввели в обіг до 2003 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Нацбанк вилучає банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, які випустили до 2003 року. Йдеться про купюри всіх років випуску. Цей процес почали у жовтні 2020 року.

Які гривні більше не ходять в Україні / Фото НБУ

Варто наголосити, що гривні старого зразка не приймають для розрахунків в Україні. Це означає, що ці банкноти не вийде використати для оплати послуг або товарів.

Важливо! Загалом з моменту впровадження національної валюти, в Україні випустили 4 покоління гривні. Перше покоління банкнот української валюти припадає на 1992 рік, другого покоління – на 1994 – 2001 роки. До третього покоління гривні відносять банкноти 2003 – 2006 років випуску, тоді як до четвертого – купюри 2014 – 2019 років випуску.