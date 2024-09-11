Як на падіння долара впливає політична ситуація у США

На падіння долара вплинуло одразу декілька факторів. Зокрема, нічні політичні дебати у США.

Що відбувається з доларом

На долар також вплинуло очікування даних відносно інфляції. Адже саме ця інформація дасть розуміння як може знизити процентні ставки Федеральна резервна система (ФРС).

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Нагадаємо! Відбулися дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Опитування CNN свідчить, що на думку 63% глядачів саме віцепрезидентка США здобула перемогу у цьому протистоянні. Пропозиції Трампа, відповідно до очікувань, можуть підвищити рівень інфляції та підняти долар.

Потрібно розуміти, що скоріше за все інформація про інфляцію у США не розв'яже питання зниження ставок ФРС. Зменшення може відбутись на 25 або 50 базисних пунктів. Точно усе стане відомо 18 вересня.

Подальше послаблення цінового тиску може дещо послабити долар. Індекс долара DXY уже знижується на 0,2% і сягає 101,392.