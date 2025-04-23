Втратили актуальність: які долари США більше не випускають

Долар США – одна з найвпливовіших валют у світі. Вона має велику та багатогранну історію.

Які долари США більше не друкують

Водночас існують деякі банкноти, які вже не є актуальними, адже їх більше не випускають, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро гравіювання і друку.

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Міністерство фінансів Сполучених Штатів та Федеральна резервна система ухвалили рішення про припинення випуску деяких купюр. Рішення ухвалили 14 липня 1969 року.

Мова йде про банкноти номіналом 500, 1000, 5000 і 10 тисяч доларів. Саме ці купюри не випускають через відсутність потреби.

Зокрема в останній раз їх надрукували в 1945 році. Проте вони все ще залишаються законним платіжним засобом та навіть можуть бути в обігу.

Зверніть увагу! Усі купюри, які були надруковані з 1914 року є дійсними.