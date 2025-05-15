Які долари ніколи не вийде обміняти

Банки та обмінники в Україні можуть не приймати деякі банкноти доларів. У Нацбанку назвали конкретні умови для відмови від доларів.

Які долари не приймають в Україні

Обмін валют має чіткі правила та вимоги. Зокрема, є випадки, коли банки та обмінники можуть не приймати банкноти доларів для обміну від клієнтів. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Загалом банки та пункти обміну мають право відмовлятися від банкнот з ознаками значного зношення та або пошкодження. Фальшиві купюри доларів – це також причина для відмови. Як правило, касири перевіряють готівкові долари на справжність з допомогою спеціального обладнання.

До теми! Перевірити долари на справжність може кожен в домашніх умовах. Для прикладу, варто звернути увагу на такі ознаки: серійний номер, захисну смужку, чорнило, яке змінює колір. Також не буде зайвим розібратися, скільки існує номіналів долара.

Водночас банкноти доларів зі значними пошкодженнями підлягають інкасо – це одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок. Як правило, банки стягують певну комісію за цю послугу. При цьому всі обмінні пункти повинні чітко пояснювати клієнтам усі критерії визначення значного зношення банкноти та умови інкасо.

Усі інші купюри доларів банки та обмінники зобов'язані приймати. У Нацбанку наголосили, що дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Ні рік випуску банкноти, ні її номінал не є підставою для відмови від долара. Ба більше, номінал банкноти та рік емісії не впливають на вартість валюти. Обмін мають здійснювати за поточним курсом валют.

Касир не може на око визначати, чи справжня банкнота та її стан, і відмовляти на основі візуального огляду у здійсненні обміну. Якщо спеціальний апарат показав, що банкнота справжня, її мають обміняти незалежно від року випуску.

. Банкноти зі значними пошкодженнями підлягають інкасо за встановленими тарифами. Усі обмінні пункти повинні чітко інформувати клієнтів про критерії визначення значного зношення та умови інкасо.



