Скільки коштує найдорожча монета у світі: унікальні ознаки та фото

У світі існують найрізноманітніші монети. Як правило, вартість монети не перевищує є номінал. Проте є екземпляри, які оцінюють в мільйони доларів.

Яка найдорожча монета у світі

У часи Великої депресії в США викарбували монету, яка увійшла в історію. Йдеться про монету, яка стала найдорожчою у світі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Smithsonian Magazine.

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Йдеться про монети Double Eagle, яку викарбували в 1933 році. Номінал монети – 20 доларів. Загалом викарбували понад 445 тисяч штук. Водночас монети повноцінно не ввели в обіг у США. Історія монети починається ще на початку 1900-их років. Саме тоді тодішній президент США Теодор Рузвельт замовив золоту монету відомому американському скульптору Огастесу Сент-Годенсу.

Найдорожча монета у світі / Скриншот Smithsonian Magazine

Цікаво! Загалом у світі існує чимало рідкісних та по-справжньому унікальних монет. Чимало монет оцінюють в мільйони доларів. Ці монети також називають найдорожчими монетами у світі.

Варто додати, що Double Eagle – це останні монети, які викарбували, коли в США діяв золотий стандарт. Американці відмовилися від золотого стандарту в 1934 році. Того ж року Монетний двір США наказав переплавити всі вцілілі монети, за винятком кількох екземплярів.

Що таке золотий стандарт Це грошова система, яка ґрунтується на золоті. Держава гарантує забезпечення золотом випущених в обіг грошей і встановлює тверду й незмінну відповідність національної грошової одиниці певній кількості золота.

Монету продали на аукціоні у 2021 році за 18,9 мільйона доларів. Покупець відмовився розкривати своє ім'я. Для порівняння, у 2002 році вартість монети становила 7,59 мільйона доларів.