Марку нафти Brent Crude вважають світовим еталоном для ціноутворення. Ця нафта видобувається в європейських регіонах навколо Північного моря й цінується через стабільну якість і надійні поставки.

Чому Brent є найкращою маркою нафти у світі?

Ознаками того, що саме нафта марки Brent є найкращою у світі, відображається у деяких критеріях, як-от вміст сірки, легкість транспортування та густина нафти, передає 24 Канал з посиланням на Blackwell Global.

Річ у тім, що чим нижчий вміст сірки, тим вища придатність сирої нафти для виробництва нафтопродуктів, а різні види нафти називаються "солодкими", якщо вміст сірки низький. Вміст сірки марки Brent – 0,40%, що вважається "дуже солодкою".

Нафту Brent, яку видобувають у морі, легше транспортувати по всьому світу водними шляхами порівняння з маркою WTI, що видобувається в районах, що не мають виходу до моря.

Не менш важливим критерієм є густина нафти, адже саме вона визначає легкість перетворення на паливо. Таким чином, Brent має щільність API 38° й вважається "легкою" нафтою.

До родовищ, де видобувають нафту, належать Brent, Forties, Oseberg та Ekofisk, які розташованих між Норвегією та Великою Британією.

Водночас контролюють ці родовища різні компанії, серед яких найбільші Shell, BP, Equinor, TotalEnergies. Вони належать британським, норвезьким і французьким власникам.

Зверніть увагу! Як пише видання Investopedia, 80% усіх контрактів на нафту у світі стосуються марки Brent, що робить її найпоширенішим маркером з усіх.