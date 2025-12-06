Декілька країн керують світом алмазів: хто серед головних гравців ринку

Попри санкції, які введені Європою на Росію, світовий ринок алмазів залишається сконцентрованим у руках декількох країн, серед яких Росія є найбільшим виробником дорогоцінних каменів. А після неї у рейтингу – Ботсвана.

Які з країн лідерують на ринку алмазів?

Згідно з останнім звітом Kimberley Process Certification Scheme, у 2024 році Росія утримала першість серед світових виробників алмазів, повідомляє 24 Канал.

Варто зазначити, що країна лідерує не лише за обсягом, але й за вартістю видобутку:

Торік Росія забезпечила 34,6% світового видобутку алмазів, тобто 37,3 мільйона каратів.

А за оцінкою вартісного обсягу – це 3,33 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Торгівля діамантами, які походять з Росії, заборонена в межах санкцій Євросоюзу, які набули чинності 1 січня 2024 року. Йдеться як про прямий, так і непрямий імпорт до G7. Крім того, треті країни, які обробляють російські алмази, також були обмежені в продажі з 1 березня 2024 року.

Другою за обсягом видобутку опинилася Ботсвана – з показником видобутку в 18,1 мільйона каратів, що становить 16,8%. Таким чином, це виробництво було оцінене в 1,36 мільярда доларів (14,3%).

Загалом до провідних країн за запасами природних промислових алмазів (у мільйонах каратах), крім Росії та Ботсвани, які володіють 990 мільйонам каратів та 250 мільйонами каратів, передає Statista, входять ще такі:

Ангола – запаси на рівні 150 мільйонів каратів,

Демократична Республіка Конго – 150 мільйонів каратів,

Південна Африка – 85 мільйонів каратів.

Де було знайдено один із найбільших у світі алмазів?

У Ботсвані, що на родовищу Карові, натрапили на алмаз, що посідає зараз друге місце у світі за розміром, і є найбільшим алмазом, який коли-небудь знайшли в країні, писало видання The Washington Post з посиланням на дані уряду країни.

Алмаз важив 2 492 карати, а компанія-відкривач Lucara Diamond назвала його винятковим за якістю. За словами президента компанії, колектив був у захваті від такого відкриття.

Нагадуємо! Світовим рекордсменом за розміром є алмаз Куллінан, який важив 3 106 каратів і був знайдений у Південній Африці в 1905 році. Після відкриття камінь поділив на 9 великих дорогоцінних каменів і майже 100 менших, деякі з яких нині входять до складу британських коронних ювелірних скарбів.

Чи є в Україні родовища алмазів?