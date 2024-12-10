Чи розкривається банківська таємниця у програмі "Національний кешбек"

Міністерство економіки України надіслало банкам роз’яснення щодо програм "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка". У відомстві наголошують, що вимоги щодо надмірного розкриття банківських даних є непотрібними.

Чи треба дані про банківські операції для кешбеку

Для нарахування 10%-го кешбеку за покупки українських товарів в рамках програми "Національний кешбек" потрібні лише дані про платіжні операції, пов'язані з купівлею цих товарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Як зазначають у Міністерстві, інформація, що стосується цих операцій, є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки.

Для реалізації програми не потрібні дані про інші платіжні операції. Тому вимога банків про надання згоди на розкриття таких даних є необґрунтованою.

Цікаво! Міністерство економіки звернулося до банків з проханням привести свої договори з клієнтами та інші документи у відповідність до наданих роз’яснень.

Які дані треба надати банкам

Щодо програми одноразової державної грошової допомоги "Зимова єПідтримка", заявник повинен відкрити рахунок згідно з порядком програми "Національний кешбек".

Однак, якщо отримувач допомоги "Зимова єПідтримка" не бажає брати участь у програмі "Національний кешбек" на момент подання заявки, він не зобов'язаний надавати згоду на обробку платіжних операцій за цією програмою та не має надавати дозвіл на розкриття інформації, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

До речі! Громадяни можуть закрити банківську картку "Національний кешбек" або відкликати надану згоду в будь-який час, звернувшись до підтримки банку.

Що відомо про програму "Національний кешбек"

Програма кешбеку, що стартувала в вересні 2024 року, передбачає надання 10% кешбеку за покупку українських товарів, включених до програми виробниками, у магазинах-учасниках.

Зауважте! З 1 грудня 2024 року українці можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі тисячі гривень через Дію". Кабмін затвердив порядок реалізації експериментального проєкту "Зимова єПідтримка", який є частиною Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Для отримання допомоги необхідно подати заяву в період з грудня 2024 року по січень 2025 року. Кошти будуть зараховані на картку "Національного кешбеку".