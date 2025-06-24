Перемир'я між Іраном та Ізраїлем обвалило долар: що відбувається з курсами валют

Після того, як президент Дональд Трамп оголосив про повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном курс долара США почав падати. Заява Трампа викликала зростання апетиту до ризику та різке падіння цін на нафту.

Що відбувається з курсом валют

Курс долара до єни впав на 0,75% до 145,03, водночас євро зміцнилося на 0,27%, до 1,16 долара. Два тижні тому курс валюти ЄС сягнув максимального рівня з жовтня 2021 року повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ізраїльський шекель також різко зміцнився – зростання склало 1,5% щодо долара. Це найвищий рівень із лютого 2023 року. Австралійський долар, що чутливий до глобальних ризиків, подорожчав на 0,7% до 0,65 долара.

Чому впав курс долара

На тлі падіння цін на нафту, що знизилися завдяки перемир'ю між Іраном та Ізраїлем, зміцнилися єна та євро – валюти країн, які значною мірою залежать від імпорту енергоресурсів. На відміну від них, США є чистим експортером нафти та ЗПГ.

Додатковий тиск на долар чинили висловлювання представника ФРС Мішель Боуман, яка заявила, що центробанк має незабаром розглянути можливість зниження процентної ставки. Це викликало зниження прибутковості казначейських облігацій США.

Важливо! У вівторок, 24 червня, Трамп знову виступив за активніше зниження ставок, заявивши, що ФРС слід знизити їх мінімум на 2-3 відсотки.

При цьому деякі аналітики зазначають, що Федрезерву потрібно більше часу, перш ніж перейти до пом'якшення політики.

Ми не очікуємо зниження ставки у липні, але вважаємо, що з появою ознак ослаблення економіки влітку це може статися у вересні,

– заявив економіст Jefferies Мохіт Кумар.

За даними інструменту FedWatch від CME, ймовірність зниження ставки у липні оцінюється ринками на рівні 23%, тоді як днем ​​раніше вона становила 14,5%.

Примітно! Індекс долара, що відображає його динаміку стосовно кошика із шести основних валют, знизився на 0,14%, до 98,09. Це продовження зниження більш ніж на 0,5% за підсумками попередньої сесії.