Який курс долара США

У понеділок, 23 червня, курс долара США щодо японської єни виріс на 1% та досягнув позначки 147,45 – максимального значення з 15 травня. Стратеги Bank of America заявили, що долар може продовжити зростання, якщо нафтові котирування залишаться високими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Важливо! Індекс долара, що відображає динаміку американської валюти щодо шести основних валют, зріс на 0,15% – до 99,06.

Що буде з курсом долара

Попри те, що посилення геополітичної напруженості знову зробило долар безпечним активом, обмежені коливання на валютних ринках свідчать про обережність інвесторів. З початку року американська валюта ослабла на 8,6% щодо основних конкурентів.

Це відбулось на тлі економічної невизначеності, спричиненої тарифною політикою президента Трампа, та побоювань, що вона може уповільнити зростання економіки США. Інвестори також чекають на виступ голови ФРС Джерома Пауелла в Конгресі.

На тлі політичної поляризації Пауелл, швидше за все, підкреслить незалежність Федрезерва і нагадає, що будь-які рішення щодо ставок і надалі повністю ґрунтуватимуться на економічних даних,

– зазначив провідний валютний і макроекономічний стратег компанії Convera Джордж Вессі.

Як відреагували інші світові валюти

Євро показав відносну стійкість, знизившись лише на 0,2% – до 1,14 долара, своєю чергою курс фунта, знизився на 0,1% – до 1,34. Австралійський долар, що традиційно сприймається як індикатор схильності до ризику, впав до місячного мінімуму і на момент останньої угоди торгувався на рівні 0,64 долара, знизившись на 0,52%.

Валютний стратег Commonwealth Bank of Australia Керол Конг зазначила, що наразі ринки зайняли вичікувальну позицію щодо можливої ​​відповіді Ірану. При цьому учасники торгів більше стурбовані потенційним інфляційним ефектом від конфлікту, ніж його негативним впливом на економіку.