Вартість золота падає після різкого зростання

Ціна на золото впала. Це сталося після зростання вартості металу до рекордних показників.

Як змінюється вартість золота

У понеділок вартість золота зросла майже до рекордних значень. Це сталося через обвал, який відбувся на світових фондових ринках.

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Ця подія змусила трейдерів входити в активи, з урахуванням менших ризиків. Водночас відбувалось очікування рецесії у США. До того ж політика ФРС, відносно затягування зниження відсоткових ставок, провокувала зниження курсу долара, стимулюючи збільшення вартості золота.

Попит на золото також зріс під впливом очікування дій від Ірану, у відповідь на вбивство лідера Хамасу.

Ф'ючерси на золото подешевшали на 0,3%. Їхня ціна сягнула 2 402,57 долара за унцію. Для порівняння, на початку тижня їхня вартість складала 2 460 доларів за унцію.

Довідка: Унція – це одиниця вимірювання, яка складає 28,3495231 грама