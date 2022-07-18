Секрети мільйонерів: як поводитися з активами

Мільйонерами не стають за одну ніч. Це клопітка праця, в основі якої – фінансова грамотність. Що потрібно знати про багатіїв, щоб грамотно поводитися зі своїми заощадженнями, читайте далі.

Головний секрет мільйонерів в тому, що вони мають кілька різних джерел доходу. Ось, наприклад, опитування CNBC у 2018 році показало, що:

65% мільйонерів мають три джерела доходу і більше;

45% мільйонерів мають чотири джерела доходу і більше;

29% мільйонерів мають п'ять або більше джерел доходу.

До теми Виклики сучасного світу: як почати інвестувати та вийти на дохід

Тоді як більшість звичайних людей обмежуються одним джерелом доходу – їхньою роботою, мільйонери мають ще щонайменше 2 інші джерела. Деякі мільйонери так добре налагоджують свої джерела доходу, що їм не доводиться ходити на роботу взагалі.

Основні джерела доходу

Нерухомість

Якщо у вас є нерухомість, ви завжди можете розраховувати на пасивний дохід, здаючи її в оренду. За кордоном доволі популярним є синдикування нерухомості. Це коли кілька інвесторів купують багатоквартирну чи комерційну нерухомість, здають її в оренду, а через 5 років продають. Така інвестиція може принести прибуток в 30 – 100% за п'ять років.



Нерухомість – надійне пасивне джерело доходу / Фото Unsplash

Інвестиції

Іншим поширеним джерелом пасивного доходу є інвестиції в акції, облігації, цінні метали тощо. Це величезний ринок, який може запропонувати як надійні інвестиції (фондові індекси, облігації), які захистять від інфляції, так і ризикові інвестиції (криптовалюти, акції), які здатні відчутно примножити заощадження.



Інвестиції в нафту, акції, криптовалюту та метали / Фото Unsplash

Бізнес

Жодна робота не принесе стільки грошей, як здатен принести власний бізнес. Головне правильна ідея та вдала організація, і у вас з'являється дохід, який може необмежено рости.

Роялті та ліцензування

Це джерело доходу менш поширене, але все-таки важливе. Автори ідеї чи продукту весь час отримують плату за те, що їхню ідею чи продукт хтось використовує. До прикладу, ви створили пісню – отже зможете отримувати плату, за те, що її прослуховують на Spotify. У вас популярний ютуб-канал, вам платитимуть за перегляди. Ви придумали нову конструкцію вафельниці, і цим зацікавилася компанія – ви отримаєте відсоток з кожного продажу.



Заробляти можна на творчості / Фото Unsplash

Здача автомобіля в оренду

Поки що не дуже популярний вид діяльності в Україні, але вартий уваги, – оренда автомобілів. Якщо у вас є автомобіль, але ви ним рідко користуєтеся, зважаючи на високі ціни на пальне чи інші причини, то його можна здати в оренду іншим. На цьому можна навіть побудувати бізнес, купивши кілька автомобілів. Прогнозують, що через дефіцит мікросхем на ринку автомобілів буде дефіцит, тож такий бізнес може стати дуже перспективним.



Здача авто в оренду стане більш популярною в майбутньому / Фото Unsplash

Тож досить покладатися на одне джерело доходу. Приклад мільйонерів показує, що цього робити не можна. Так само як інвесторам потрібно диверсифікувати свої вкладення, так само й людям потрібно диверсифікувати свій дохід.