Секреты миллионеров: как увеличить свое состояние

Миллионерами не становятся за одну ночь. Это кропотливый труд, в основе которого – финансовая грамотность. Что нужно знать о богачах, чтобы приумножить свои сбережения, читайте далее.

Главный секрет миллионеров в том, что они имеют несколько различных источников дохода. Вот, например, опрос CNBC в 2018 году показал, что:

65% миллионеров имеют три источника дохода и больше;

45% миллионеров имеют четыре источника дохода и больше;

29% миллионеров имеют пять или более источников дохода.

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В то время как большинство обычных людей ограничиваются одним источником дохода – их работой, миллионеры имеют еще не менее 2 других источников. Некоторые миллионеры так хорошо отлаживают свои источники дохода, что им не приходится ходить на работу вообще.

Основные источники дохода

Недвижимость

Если у вас есть недвижимость, вы всегда можете положиться на пассивный доход, сдавая ее в аренду. За рубежом довольно популярно синдицирование недвижимости. Это когда несколько инвесторов покупают многоквартирную или коммерческую недвижимость, сдают ее в аренду, а через 5 лет продают. Такая инвестиция может принести прибыль в 30-100% за пять лет.



Недвижимость – надежный пассивный источник дохода / Фото Unsplash

Инвестиции

Другим распространенным источником пассивного дохода есть инвестиции в акции, облигации, ценные металлы и т.д. Это огромный рынок, который может предложить как надежные инвестиции (фондовые индексы, облигации), которые защитят от инфляции, так и рисковые инвестиции (криптовалюты, акции), способные ощутимо приумножить сбережения.



Инвестиции в нефть, акции, криптовалюту и металлы / Фото Unsplash

Бизнес

Ни одна работа не принесет столько денег, как способен принести свой бизнес. Главное правильная идея и удачная организация, и у вас появляется доход, который может расти неограниченно.

Роялти и лицензирование

Этот источник дохода менее распространен, но все же важен. Авторы идеи или продукта все время получают плату за то, что их идею или продукт используют кто-то. К примеру, вы создали песню – значит, сможете получать плату, за то, что ее прослушивают на Spotify. У вас популярен ютуб-канал, вам будут платить за просмотры. Вы придумали новую конструкцию вафельницы, и этим заинтересовалась компания – вы получите процент по каждой продаже.



Зарабатывать можно на творчестве / Фото Unsplash

Сдача автомобиля в аренду

Пока не очень популярный вид деятельности в Украине, но заслуживающий внимания – аренда автомобилей. Если у вас есть автомобиль, но вы им редко пользуетесь ввиду высоких цен на горючее или другие причины, то его можно сдать в аренду другим. На этом можно даже построить бизнес, купив несколько автомобилей. Прогнозируют, что из-за дефицита микросхем на рынке автомобилей будет дефицит, поэтому такой бизнес может стать очень перспективным.



Сдача авто в аренду станет более популярной в будущем / Фото Unsplash

Так что достаточно полагаться на один источник дохода. Пример миллионеров показывает, что этого нельзя делать. Так же, как инвесторам нужно диверсифицировать свои вложения, так же и людям нужно диверсифицировать свой доход.